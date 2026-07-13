La exconsellera de Salud catalana Alba Vergés "orgullosa" de su equipo durante la pandemia

Barcelona, 13 jul (EFE).- La exconsellera de Salud de la Generalitat de Cataluña Alba Vergés se ha mostrado "orgullosa" de la labor de su departamento, una vez que la Fiscalía ha retirado la acusación por el retraso en la vacunación del covid a la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña, y ha destacado que tuvieron como "único objetivo" la salud de la ciudadanía.

Este lunes ha quedado visto para sentencia en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona el juicio a la exconsellera Vergés (ERC) y a la cúpula de su departamento durante la pandemia, a quienes la Fiscalía ha retirado hoy mismo su petición de 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

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No obstante, tanto Vergés como los otros cuatro acusados -el entonces número dos del departamento Marc Ramentol, el ex secretario de Salud Pública Josep Maria Argimon, el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella y el ex responsable de Servicios Francesc Xavier Rodríguez- se enfrentan a una petición por parte de los sindicatos y asociaciones de la guardia civil de hasta 15 años de inhabilitación.

En el uso de su derecho al último turno de la palabra en el juicio, Vergés ha insistido en que los altos cargos de la cúpula de la consellería durante su etapa al frente del departamento "respondieron como nadie, con un único objetivo: La salud de la gente. Ningún otro".

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Vergés ha remarcado que, como máxima responsable del Govern en el ámbito de la sanidad durante la pandemia, pese a no ser médica pero sí con un "juramento y convicción de servicio público", procuró por la salud de toda la ciudadanía de Cataluña, independientemente de quien se tratara.

"Y esto es lo que hicimos. Y me siento muy orgullosa de todo lo que hicimos, de todo lo que hicieron mis compañeros. Nos hemos encontrado con este juicio, pero hemos tenido la oportunidad de explicarnos", ha indicado Vergés.

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Por su parte, el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, ha apuntado que no entendía por qué seguía en el banquillo de los acusados cuando cree que en el juicio ha quedado "desmentida" la tesis acusatoria.

Comella ha insistido en que fueron la Policía Nacional y la Guardia Civil las que decidieron que su "circuito" de vacunación fuese diferente -en sus propias comisarias-, lo que, junto con el retraso a la hora de entregar sus propios censos, provocó la diferencia en el ritmo de inmunización con los Mossos d'Esquadra.

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"A nosotros solo nos inspira la clínica y la ética, nada más. Y no es verdad que el sistema de salud de este país atienda a las personas según criterios que no sean estos", ha asegurado el exdirector del SCS.

Algo que también ha manifestado Marc Ramentol, que junto a Vergés y Comella han sido los únicos acusados que han hecho uso del derecho al último turno de palabra, cuando ha afirmado que sus actuaciones se guiaron "exclusivamente" por motivaciones sanitarias y para "salvar vidas". EFE

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