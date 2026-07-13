La defensa de Andic rechaza que la Unidad de desaparecidos de los Mossos analice indicios del caso

La defensa de Jonathan Andic presentó un recurso el pasado 18 de junio contra la decisión de la jueza de aceptar la petición de la Fiscal de requerir la intervención de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d'Esquadra para analizar los indicios del caso de la muerte de Isak Andic, explican fuentes cercanas a la defensa a Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' este lunes, la fiscal del caso precisa "aportar un análisis técnico-operativo" de los elementos indiciarios ya concurrentes para contextualizar así los indicios obtenidos hasta la fecha.

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La defensa considera que con esta petición la fiscal busca una "suerte de relator uniformado" para que escenifique valoraciones probatorias, y añade que lo que pretende el Ministerio Fiscal es encargar una pericial de inteligencia, que no tiene cabida en la causa, según precisan las mismas fuentes.