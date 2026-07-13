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La Audiencia de Madrid decide sobre un punto clave del procedimiento contra Begoña Gómez

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Madrid, 13 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid decidirá este lunes sobre un punto clave en la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno: la resolución del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado por cuatro presuntos delitos junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Cinco magistrados de la Sección 23 de la audiencia madrileña, reunidos en lo que se denomina sala reforzada o pleno, deliberarán sobre ese asunto y sobre otros dos, que son un recurso presentado por la acusación popular contra la decisión del juez de sobreseer el delito de intrusismo, y otro sobre una posible escisión de la acusación popular conjunta que dirige Hazte Oír

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No se prevé, como ha ocurrido otras veces en las que esta misma Sala ha deliberado, que su decisión trascienda el mismo día, ya que los magistrados tienen que motivarla y redactarla en un auto.

Fuentes jurídicas han precisado que no se puede descartar completamente ese extremo, ni tampoco que la deliberación se alargue más de un día, lo que no sería extraño cuando se decide sobre asuntos relevantes o complejos.

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Esta causa, abierta en abril de 2024, se centra en el papel de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la creación y el patrocinio del software creado para la misma, en si influyó a favor del empresario Juan Carlos Barrabés en contratos públicos y en el trabajo que presta para ella su asesora, pagada con fondos públicos.

La Audiencia de Madrid, superior jerárquico de Peinado, en ocasiones ha ratificado sus decisiones pero otras veces las ha rectificado o revocado, como ocurrió cuando anuló, por falta de motivación, la resolución del juez que transformaba la causa en procedimiento de jurado popular.

Precisamente en respuesta a esta resolución el magistrado dictó, el 11 de abril, un nuevo y extenso auto en el que cerró la instrucción e insistió en juzgar mediante jurado a los tres procesados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Archivó en cambio las actuaciones por el presunto delito de intrusismo profesional que seguía contra Begoña Gómez por haber firmado unos pliegos sobre el software desarrollado en el seno de la cátedra.

Tras el auto de abril, que el juez confirmó en mayo rechazando los recursos de la Fiscalía y de las defensas, éstas recurrieron y ahora la Audiencia Provincial decidirá.

La Fiscalía y las defensas siempre han defendido que no hay delito y han criticado la instrucción llevada a cabo por el juez Peinado, calificándola como prospectiva o argumentado que se la investiga por ser la mujer del presidente del Gobierno.

La decisión de los magistrados de la audiencia madrileña se tomará poco después de que, el pasado 20 de junio, el juez dictara auto de apertura de juicio oral contra los tres procesados y fijara como medidas cautelares para Begoña Gómez y Cristina Álvarez la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y que comparezcan dos veces al mes en el juzgado. EFE

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