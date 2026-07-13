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Italia celebra a Sinner

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Roma, 13 jul (EFE).- La prensa y el deporte de Italia celebraron este lunes al tenista Jannik Sinner, número uno del mundo, tras revalidar su corona de campeón en el torneo de Wimbledon y alcanzar la cifra de cien victorias en torneos de Grand Slam.

"Mitico" tituló en portada La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo con más tirada nacional, al destacar que "el rey de la historia vuelve a reinar en Wimbledon".

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Por su parte, Corriere dello Sport abre con un rotundo "And the Sinner is..." combinado con la palabra "Galáctico", señalando en sus páginas que Wimbledon ya es su casa y que este segundo triunfo consecutivo le convierte en el orgullo de Italia.

Mientras que el diario Tuttosport corona su primera página llamándole "Sua Maestà" (Su Majestad) tras lo que define como una "apoteosis bis" sobre la hierba de Londres.

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La prensa generalista también destacó a Sinner en el espacio principal de imagen de sus portadas, entre ellas Corriere della Sera, La Repubblica y La Stampa.

Otras autoridades también reaccionaron, como el presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), Angelo Binaghi, quien elogió tanto al tenista de San Cándido como al tenis italiano: "Es un gran ejemplo".

También se pronunció la primera ministra, Giorgia Meloni, quien destacó al término del partido que, con su victoria en Wimbledon, Sinner escribe una nueva página en la historia del deporte italiano.

El jugador transalpino se impuso en la final al alemán Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, en un partido que se prolongó durante tres horas y cuarenta y ocho minutos.

Con este triunfo, Sinner eleva a cinco su palmarés en Grand Slams: ya acumula dos títulos de Wimbledon, dos Abiertos de Australia y un Abierto de Estados Unidos, situándose a sólo dos trofeos de Carlos Alcaraz. EFE

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