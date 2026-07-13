Gastronomika amplía su mirada internacional en el 50 aniversario de la nueva cocina vasca

San Sebastián, 13 jul (EFE).- El escritor Mark Kurlansky y los cocineros Japoco Ticchi, Mauro Colagreco y Poul Andrias Ziskas se sumarán a la próxima edición de San Sebastián Gastronomika, que se celebrará del 5 al 7 de octubre y que, además de rendir homenaje a los 50 años de la nueva cocina vasca, acogerá un encuentro mundial en torno al bacalao.

El congreso de cocina más veterano de España ha informado este lunes de las nuevas incorporaciones con las que amplía su mirada internacional, entre las que también figuran las de los chefs Christopher Haatuft, del restaurante Lysverket en Bergen (Noruega), y Vítor Adão, del Plano de Lisboa, ambos representantes de dos países con gran tradición bacaladera.

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Gastronomika destaca en una nota que la presencia del escritor estadounidense Mark Kurlansky otorgará al congreso una dimensión histórica y cultural especialmente conectada a esta edición.

Autor de libros como 'Cod', 'Salt' y 'The Basque History of the World', Kurlansky ha dedicado parte de su obra a explicar cómo alimentos aparentemente concretos -como el bacalao o la sal, por ejemplo- han modelado formas de entender el mundo.

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"Su vínculo con la cultura vasca y con el bacalao lo convierte en una de las voces más transversales del programa", destaca la organización de esta convención culinaria.

Desde Rimini llegará Jacopo Ticchi, chef de Da Lucio, con una estrella Michelin, una de las voces más singulares de la nueva cocina italiana del mar.

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Su trabajo, explica Gastronomika, ha situado en primer plano el aprovechamiento integral de las piezas y una lectura contemporánea del Adriático que se aleja de los códigos clásicos de la trattoria marinera.

Mauro Colagreco, chef de Mirazur en Menton (Francia), con tres brillos de la famosa guía gala, y reconocido como mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants en 2019, es una de las novedades de este 2026, aunque no es la primera vez en el congreso del cocinero argentino.

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El mapa internacional se completa con Poul Andrias Ziska, al frente de Paz (dos estrellas), en Tórshavn, Islas Feroe.

Tras proyectar la cocina feroesa desde KOKS, Ziska abrió en 2025 su propio restaurante, que obtuvo las dos estrellas Michelin apenas unas semanas después de su inauguración. Su propuesta nace de un territorio extremo donde las técnicas tradicionales y el paisaje forman parte de su ADN culinario.

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Entre los de casa, Gastronomika contará con Joan Roca, Paco Pérez, Iris Jordán, Francis Paniego, Paco Roncero, Josean Alija y Quique Dacosta.

'La chispa que prendió el fuego' es el lema elegido para esta edición, por la que pasarán otros grandes de la cocina, ya anunciados, como Pierre Gagnaire, Michel Troisgros y Gastón Acurio.

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Junto a ellos estarán los fundadores de la nueva cocina vasca y quienes les siguieron en aquella revolución que cambió para siempre la manera de entender la cocina en España -Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Tatus Fombellida, Ramón Roteta, Karlos Arguiñano, Martín Berasategui e Hilario Arbelaitz-, así como representantes de las generaciones posteriores.

La organización recuerda que la edición de este año contará además con un reconocimiento a Martín Berasategui, quien ha cumplido medio siglo como cocinero consagrado y es capaz de maridar sus 12 estrellas Michelin con su gran faceta popular. EFE

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