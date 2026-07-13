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Francia se mira en el espejo del 98

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Óscar González

Dallas (EE.UU.), 13 jul (EFE).- ¿Es la actual selección francesa mejor que la que conquistó el Mundial en 1998, el que se ha considerado el mejor equipo galo de la historia?. A escasas horas de jugar la semifinal contra España, la comparación entre el conjunto que dirigió Aimé Jacquet y el que encabeza Didier Deschamps es inevitable.

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El 92 por ciento de los franceses era partidario de despedir al técnico Aimé Jacquet antes de la Copa del Mundo, de acuerdo a una encuesta que hizo una cadena gala de televisión en los meses previos al comienzo del torneo.

Francia, que venía de no clasificarse a los Mundiales de Italia-90 y EE.UU-94, no despertaba ilusión entre los franceses. Sin victorias en los amistosos de preparación contra Noruega, Rusia y Suecia y decimoctava en la clasificación FIFA, Jacquet era el centro de las críticas.

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Deschamps, sin embargo, llegó a la Copa del Mundo con un proyecto consolidado, avalado por el título mundial de 2018 y la final de Qatar 2022, aunque los tropiezos ante España en la Eurocopa y la Liga de las Naciones le habían granjeado críticas y la sensación de fin de un ciclo que comenzó en 2016 y que el propio técnico ha decidido que concluya con esta Copa del Mundo

Los fracasos en la fase de clasificación de 1990 y, sobre todo, 1994, hicieron que Aimé Jacquet prescindiese de Eric Cantona, la gran estrella, Jean Pierre Papin y David Ginola.

Convirtió a Zinedine Zidane en su referente y lo acompañó de dos veinteañeros, Thierry Henry y Robert Pires. Además, convenció a Laurent Blanc, que había renunciado a continuar en la selección, para que regresase y apuntalase su sistema defensivo.

Deschamps cambió el rumbo tras las dos eliminaciones en semifinales -Eurocopa y Liga de las Naciones- contra España. Hubo un cambio de ciclo; salieron del equipo Antoine Griezmann y Olivier Giroud, demasiado veteranos, y entraron los jugadores que destacaron en la selección olímpica de Thierry Henry; Manu Koné, Desiré Doué y Michael Olise. Francia pasó de un 4-3-3 a un 4-3-2-1, con ganó frescura y vértigo en el ataque.

Jacquet tuvo claro que el juego de Francia tenía que girar en torno a Zinedine Zidane, pero el líder del vestuario era el capitán, Didier Deschamps. En la actual selección francesa, Kylian Mbappé asume ambos roles.

En marzo de 2023, Deschamps decidió, tras la retirada del meta Hugo Lloris, dar al jugador del Real Madrid un brazalete que, en realidad, le correspondía a Antoine Griezmann. Mbappé ha respondido asumiendo el liderazgo del equipo, comprometido incluso en labores defensivas.

Pese a que sólo estuvo por debajo en el marcador 66 segundos, el tiempo que transcurrió entre el gol del croata Davor Suker y el empate de Lilliam Thuram, en semifinales, la selección de Aimé Jacquet tuvo que superar situaciones límite.

En octavos, ganó a Paraguay con un 'gol de oro' de Laurent Blanc, en el minuto 114. En cuartos, a Italia en la tanda de penaltis y en semifinales remontó el gol de Davor Suker y sufrió la expulsión de Laurent Blanc, que se perdió la final.

La selección francesa de Deschamps no ha visto comprometido su camino. Siempre fue por delante en el marcador y tan solo tuvo un áspero encuentro contra Paraguay (1-0 con gol de penalti de Mbappé) en octavos.

La selección de Jacquet y la de Deschamps comparten números similares. La del 98 no encajó más que dos goles, los mismos que lleva esta selección y marcó 15, frente a los 16 del conjunto de Deschamps.

Pero el concepto es totalmente opuesto. En la actual selección, Mbappé y Ousmane Dembelé han marcado 13 de los 16 goles del equipo. Mbappé (8), Dembelé (5), bradley Barcola (2) y Désiré Doué (1) son los únicos que han anotado en Les Bleus.

En el conjunto francés del 98, nueve jugadores aportaron goles: Thierry Henry (3), Zinedine ZIdane (2), Liliam Thuram (2), Emmanuel Petit (2), Youri Djorkaeff (1), Christophe Dugarry (1), Bixente Lizarazu (1), David Trezguet (1) y Laurent Blanc (1) . EFE

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