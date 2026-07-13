Europa Laica exige al Gobierno defender la laicidad frente a las declaraciones de Argüello

Madrid, 13 jul (EFE).- Europa Laica ha exigido este lunes al Gobierno defender la laicidad ante los ataques de la Iglesia, tras las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en las que aseguró que "cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones".

En un comunicado, la organización ha rechazado "la hipocresía institucional que arrastra la jerarquía católica en España" ante los reproches de Argüello de la semana pasada sobre una supuesta "falta de ética" en los organismos públicos.

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Al día siguiente, Argüello matizó sus palabras y sostuvo que no se refería al Gobierno aunque "cada uno verá por qué se siente aludido" y que se trataba de una cita de San Agustín y de Benedicto XVI, en la que hacían "una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos".

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le envió una carta por estas alusiones, en la que se preguntó sobre que pasaría si se calificara "a la Iglesia como una banda de agresores sexuales".

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Europa Laica ha asegurado que resulta "un ejercicio de cinismo que la misma institución que se beneficia históricamente de un paraíso fiscal legalizado en nuestro país acuse de 'ladrón' al Estado que la sostiene de forma millonaria".

"Si la Iglesia católica deseara un sistema más ético, renunciaría a prebendas económicas y fiscales que extrae anualmente de las arcas públicas, es decir, del esfuerzo de toda la ciudadanía, sea cual sea su conciencia", ha recalcado en el comunicado.

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En línea con estos comentarios, la organización ha reclamado el fin de la financiación pública a través de la casilla del IRPF, una acción tachada de "inadmisible", y la eliminación de las exenciones fiscales (IBI).

Por otro lado, ha exigido la reversión de las inmatriculaciones, proceso por el que "la Iglesia se ha apropiado de miles de bienes de dominio público, plazas, templos y terrenos".

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También ha solicitado la supresión del "adoctrinamiento religioso en las aulas y del negocio de la concertada" y la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. EFE