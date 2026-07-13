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El PP minimiza la frase "sarcástica" de Rajoy sobre Francia ante las críticas por racismo

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Madrid, 13 jul (EFE).- El PP ha restado importancia este lunes a la frase de su exlíder Mariano Rajoy sobre que la selección francesa de fútbol juega sin franceses, mientras ha continuado un día más la cascada de críticas por racismo por parte de los gobiernos de Francia y España y otros partidos políticos.

El portavoz del PP, Borja Sémper, en su rueda de prensa semanal, ha tenido que contestar preguntas sobre lo escrito por Rajoy en un artículo de opinión, y ha intentado minimizarlo, al considerar que era solo una columna "sarcástica" escrita "sin mala intención".

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha atribuido a la "retranca" lo escrito por Rajoy, aunque no lo comparta, y ha señalado que hay quienes "sobreactúan" en su reacción.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha dicho que "Francia no tiene color de piel" y que cualquier afirmación en sentido contrario es "una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas", un día después de que el Gobierno francés ya calificara de "absolutamente inaceptables" y "aberrantes" las palabras de Rajoy.

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Otros ministros, presidentes regionales y dirigentes de partidos han defendido que Francia es "una República de diversidad" y la Federación Francesa de Fútbol ha criticado el "tufo de racismo intolerable".

Manuel Valls, ex primer ministro galo, ha dicho que las palabras de Rajoy no solo le indignan, sino que le duelen, porque no le creía capaz de algo así, y ha recordado que de los veintiséis futbolistas en este mundial solo tres nacieron fuera de territorio francés, aunque muchos desciendan de inmigrantes.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado desde Bruselas que es "absolutamente inaceptable" y ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "desautorizar" a Rajoy, además de exigir a El Debate, el medio donde se publicó, que publique una rectificación que deje claro que no lo comparte.

Albares no ha descartado acciones legales por presunto delito de odio, al contestar que sin ser juez cree que la frase encubre algo terrible, aunque ha añadido que espera que se resuelva con una disculpa de Rajoy y la rectificación del medio.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha lamentado el "lío diplomático" y ha agregado: "Cuando el PP se quita la careta aflora ese racismo".

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apuntado que "cuando uno no piensa lo que escribe, acaba escribiendo lo que piensa", por lo que Rajoy "ha quedado retratado" con "un pensamiento supremacista".

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo ha tildado de vergüenza, bochorno y chascarrillo para normalizar el peor racismo, por el que Rajoy tendría que salir "a pedir perdón".

Otra ministra, la de Ciencia, Diana Morant, no ve agrandada la reacción, porque es una respuesta "a la medida de lo racista que ha sido".

La ministra de Sanidad, Mónica García, cree que el comentario racista se suma a otros recientes del PP, como el de las bajas laborales de Feijóo, como "la mejor campaña para la izquierda".

El presidente catalán, Salvador Illa, en Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE, ha dicho que ha sido un "error grave" porque "con esto ni tan siquiera hay que hacer bromas".

Para el coordinador de IU, Antonio Maíllo, supone "una normalización del racismo" con el agravante de ser "en un discurso escrito".

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, cree que "la racistada" de Rajoy puede constituir un delito de odio y lo tendría que examinar la Justicia, así como que el PP "está rivalizando con Vox a ver quién es más racista".

En Barcelona, el portavoz de Junts, Josep Rius, se ha limitado a calificar de "lamentables" las palabras del exlíder del PP y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha ironizado: "Por una vez que Mariano Rajoy sabe encajar sujeto, verbo y predicado, va y le sale una barbaridad como esta".

También ha bromeado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, pero en sentido contrario, al indicar que es la primera vez en veinte años que Rajoy dice algo que molesta a la izquierda, antes de asegurar que para Vox ser español "nunca ha sido una cuestión de raza ni de color de la piel". EFE

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