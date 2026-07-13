El magistrado del TS Ignacio Sancho, nuevo presidente de la Comisión de Ética Judicial

Madrid, 13 jul (EFE).- El magistrado del Tribunal Supremo Ignacio Sancho Gargallo ha sido elegido nuevo presidente de la Comisión de Ética Judicial (CEJ) con el voto unánime de sus compañeros, tras la renovación parcial de este órgano.

Según ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la sesión celebrada hoy se han incorporado el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar, la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez y el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García Vélez, todos ellos elegidos en el proceso electoral para la renovación parcial de la Comisión de Ética Judicial que se puso en marcha el pasado 1 de abril.

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Los tres nuevos integrantes de la Comisión sustituyen al magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, que ejerció como presidente, y a los vocales Eva María Atarés y Francisco Javier Pereda, ambos pertenecientes a la categoría de magistrado.

Sancho es magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo desde febrero de 2012 y presidente de la misma desde marzo de 2025. Fue miembro electo y presidente de la primera Comisión de Ética Judicial desde su constitución, en mayo de 2018, hasta que expiró su mandato en septiembre de 2020. Y volvió a ser elegido miembro en la categoría de magistrado del Tribunal Supremo en julio de 2024.

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Magistrado especialista en Mercantil, ingresó en la Carrera Judicial en 1989. Tras prestar servicio en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Alcañiz y Barcelona, en 2005 fue nombrado presidente de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de esta última ciudad.

Desde diciembre de 2019 forma parte de la Sala de Gobierno del alto Tribunal.

Ha sido miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Jurídica Internacional (RJUE) (1998-2012) y de la Red de Expertos en Derecho de la UE del CGPJ (REDUE9, en el área de Derecho de Competencia, Propiedad Intelectual, Industrial y Mercantil (desde su constitución en noviembre 2006 hasta marzo de 2012). EFE

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