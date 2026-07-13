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El magistrado del Supremo Ignacio Sancho, elegido nuevo presidente de la Comisión de Ética Judicial

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El magistrado del Tribunal Supremo Ignacio Sancho ha sido elegido por unanimidad este lunes nuevo presidente de la Comisión de Ética Judicial (CEJ) en la primera reunión de este órgano tras su renovación parcial, para la que se celebraron unas elecciones a las que estuvo llamada a participar toda la carrera judicial.

Así lo ha comunicado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una nota de prensa, en la que han dado cuenta de que Sancho, presidente desde 2025 de la Sala Primera del alto tribunal, también pasa a presidir la CEJ.

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También se han incorporado el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Manuel Almenar, la magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga María Teresa Sáez y el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Jesús García, recuerda el CGPJ, después de ser elegidos.

Así, el CGPJ ha indicado que la presidenta del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, ha dado la bienvenida a los nuevos vocales y ha agradecido a los miembros salientes el trabajo desarrollado en los últimos años, reconocimiento al que se ha sumado el pleno de la Comisión en su nueva composición.

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Los tres nuevos integrantes de la Comisión sustituyen al magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, que ejerció como presidente, y a los vocales Eva María Atarés y Francisco Javier Pereda, ambos pertenecientes a la categoría de magistrado, explica.

Desde el órgano de gobierno de los jueces recuerdan que la Comisión de Etica Judicial es un organismo independiente, compuesto por seis miembros de la carrera judicial --elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles-- y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial

Además de las nuevas incorporaciones, el CEJ está compuesto por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña María Eugenia Alegret; la jueza Marta Eugenia Sancho, titular de la plaza nº 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Mataró, y Encarnación Fernández, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia.

Sancho es magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desde febrero de 2012 y presidente de la misma desde marzo de 2025. El magistrado fue miembro electo y presidente de la primera Comisión de Ética Judicial desde su constitución, en mayo de 2018, hasta que expiró su mandato en septiembre de 2020, y volvió a ser elegido miembro en la categoría de magistrado del Tribunal Supremo en julio de 2024.

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