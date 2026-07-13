Aplazado el dictamen de la comisión de los atentados de Cataluña por falta de acuerdo

Madrid, 13 jul (EFE).- El Congreso ha aplazado el debate y votación del dictamen de la comisión de investigación que abrió la Cámara Baja sobre los atentados de Cataluña del 17 de agosto de 2017 ante la falta de acuerdo, según han indicado a EFE fuentes parlamentarias.

El debate iba a celebrarse este martes a las 10.30 horas a puerta cerrada, pero el presidente de la comisión ha decidido aplazarlo al no haber conseguido un acuerdo para sacar el dictamen adelante.

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La propuesta es que pueda llevarse a cabo el próximo día 23, pero al no ser periodo de sesiones ordinario en el Congreso, se necesitaría el apoyo de la mayoría de la cámara (176 firmas) para que pueda celebrarse una sesión extraordinaria de la comisión.

Se trata de la comisión de investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, por la que han pasado un buen número de comparecientes. EFE

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