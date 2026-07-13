Amanda Sampedro se incorpora al cuerpo técnico del Atlético

Madrid, 13 jul (EFE).- Amanda Sampedro, excapitana del Atlético de Madrid, se incorpora al cuerpo técnico de David González en el primer equipo rojiblanco femenino a partir de esta temporada, según informó este lunes el club.

“Nuestra capitana llegó a la Academia del club con 9 años y, seis más tarde, debutó con el primer equipo femenino. Su debut se produjo en Badajoz ante el Puebla en la Copa de la Reina. Cuando alcanzó la mayoría de edad se convirtió en una de las capitanas del equipo”, recordó el Atlético.

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Amanda ganó como jugadora los cinco primeros títulos de la historia del Atlético de Madrid Femenino: tres Ligas en 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, la Copa de la Reina en 2015-2016 y la Supercopa de España en 2021. EFE