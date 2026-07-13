Adelante pide a Moreno que explique por qué no se mandó un ES-Alert en el fuego de Almería

Sevilla, 13 jul (EFE).- El portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que explique por qué no se mandó un aviso de ES-Alert en el incendio de Almería que se ha cobrado la vida de 13 personas.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, García ha exigido a Moreno que comparezca en el Parlamento de Andalucía para informar también sobre los contratos de los retenes del Infoca, que "estaban al 75 % y no al 100 %", ha señalado.

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García, que ha trasladado su pésame a familiares, víctimas y allegados, ha transmitido un mensaje de "ánimo, apoyo y agradecimiento" a los trabajadores del Infoca, la UME, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia de Emergencias.

El político de izquierdas ha subrayado que su formación ha sido "respetuosa" con el trabajo contra el fuego este fin de semana pero que, llegado ya este lunes, es el momento de tener un "debate" sobre un incendio que ha dejado 13 muertos.

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Las explicaciones sobre "preguntas sin resolver", ha añadido García, deben ser "claras" e "inmediatas", sobre por qué no se mandó un aviso de ES-Alert sin que sea una "respuesta de politiqueo" sino una respuesta "técnica".

García se ha quejado de que, por ahora, hay "tres versiones diferentes" sobre la cuestión del aviso a la población por ES-Alert: "La primera es que era mejor el boca a boca; la segunda, es que no había cobertura; y la tercera, es que había que dar instrucciones diferentes".

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Ha explicado que él no sabe si habría que haber mandado o no el mensaje de alerta y si mandándolo se habrían salvado vidas, pero ha pedido explicaciones sobre esta cuestión y sobre si se indicó a todos los afectados lo que tenían que hacer, así como si se dio instrucciones precisas a los vecinos ante el incendio y por qué "los equipos del Infoca estaban al 75 % de su plantilla".

El líder de Adelante Andalucía ha exigido a Moreno que explique también las causas del incendio. "Exigimos luz y taquígrafos", ha señalado García, quien ha recordado que el PP firmó un pacto de Gobierno con Vox que "ahonda en las políticas de negación" del cambio climático. EFE

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