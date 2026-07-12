Tenso y emocionante sexto encierro con toros de La Palmosilla que dejan un herido por asta

Pamplona, 12 jul (EFE).- Los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla han protagonizado un tenso y emocionante sexto encierro en Sanfermines que ha dejado un herido por asta y que ha resultado multitudinario al coincidir con domingo.

En un encierro en la que se han vivido escenas de peligro, pero también oportunidades para realizar bonitas carreras, los astados han completado el recorrido en dos minutos y medio en las calles de Pamplona. Según el primer parte de heridos, se han producido nueve atenciones, una por cornada y el resto por contusiones de diversa consideración.

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El encierro se ha caracterizado por la cantidad de golpes y trompicones que los toros gaditanos han provocado por las calles de Pamplona, con un momento de especial tensión en la bajada al callejón, cuando uno de los animales ha embestido a un grupo de corredores.

La manada ha salido compacta del corral de Santo Domingo, algo que ha durado poco tiempo, ya que dos toros colorados, encabezados por uno de los mansos, han abierto hueco con el resto de sus hermanos. La subida de la cuesta ha sido con la torada estirada, lo que ha permitido que los mozos que de normal no encuentran más que la cabeza de carrera pudieran asomarse delante de los toros.

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En la Plaza Consistorial es donde se han producido las primeras carreras más largas, con corredores que han disfrutado en la cara de los colorados que abrían el grupo.

Los toros han entrado en Mercaderes por el lado derecho de la calle, limpiando la zona en la que este sábado se produjo una cornada en la cara, y uno de ellos se ha resbalado, aunque rápidamente ha recuperado el ritmo de la carrera.

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El grupo ha superado sin mayor dificultad la curva hacia Estafeta, donde los toros han comenzado la calle muy estirados.

El ritmo de los animales de La Palmosilla no ha sido explosivo, pero sí constante, lo que ha posibilitado que los mozos protagonizarán carreras más largas de lo habitual.

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En la segunda parte de la calle Estafeta, cuando cinco de los toros se empezaban a agrupar, cuatro de ellos se han quedado más atrás tras tropezar con un grupo de mozos en la parte derecha de la calle.

Un toro negro ha hecho la mitad de la carrera por su cuenta, con sus hermanos varios metros por delante, pero acompañado por los mansos, que tampoco han podido seguir el ritmo de los que encabezaban la manada.

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En el tramo de Telefónica y la bajada al callejón, los toros se han perdido en la multitud y cuando los primeros encaraban la Plaza de Toros, uno de ellos ha embestido a un grupo de corredores, quedándose durante unos instantes que han supuesto el mayor momento de peligro.

En esta zona es donde se ha producido la herida penetrante en codo por asta de toro que ha sido atendida en la misma Plaza de Toros. La manada ha entrado a los corrales en dos minutos y medio.

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Por la tarde, serán lidiados por Fortes, F. Adrián y Samuel Navalón en la antepenúltima de Feria. EFE

(foto)(vídeo)