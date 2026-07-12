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Sindicato Ferroviario convoca huelga el miércoles en Renfe, con mínimos de al menos el 66%

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Madrid, 12 jul (EFE).- El Sindicato Ferroviario convoca este miércoles la segunda jornada de huelga de 24 horas en Renfe, tras la llevada a cabo el pasado lunes 29 de junio, para la que el Ministerio de Transportes establece unos servicios mínimos de al menos el 66 % en media distancia y el 73 % en alta velocidad.

El sindicato denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores, que entonces permitieron la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe.

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El colectivo incide asimismo en el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías por su pretensión de "regalarlo" a la empresa Medway, filial de la compañía suizo-italiana MSC.

La huelga del pasado 29 de junio transcurrió con un "reducido" seguimiento del 1,83 %, según Renfe, que este jueves recordó que el servicio pudo operarse "con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria".

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Tras la primera jornada de huelga el pasado 29 de junio, el Sindicato Ferroviario denunció que Renfe había "actuado de manera ilegal para impedir el libre ejercicio" de huelga y anunció que llevarían a los tribunales estas "irregularidades", en amparo del derecho fundamental a la huelga de las personas trabajadoras y del sindicato.

Según la resolución de servicios mínimos decretada por el Ministerio el pasado jueves, de los 343 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para el miércoles, podrían verse afectados 94, mientras que de los 650 operados en media distancia, se cancelarán un total de 234.

No obstante, durante la primera jornada se operó "con normalidad" ante la baja participación.

En cualquier caso, los servicios mínimos serán del 73 % de los trenes de alta velocidad, el mismo porcentaje que en la jornada de parón convocada en junio, y un 66 % de los trenes de media distancia, un punto más que en aquella ocasión.

crn/grc

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