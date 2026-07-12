Sindicato Ferroviario convoca huelga el miércoles en Renfe, con mínimos de al menos el 66%

Madrid, 12 jul (EFE).- El Sindicato Ferroviario convoca este miércoles la segunda jornada de huelga de 24 horas en Renfe, tras la llevada a cabo el pasado lunes 29 de junio, para la que el Ministerio de Transportes establece unos servicios mínimos de al menos el 66 % en media distancia y el 73 % en alta velocidad.

El sindicato denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores, que entonces permitieron la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe.

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El colectivo incide asimismo en el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías por su pretensión de "regalarlo" a la empresa Medway, filial de la compañía suizo-italiana MSC.

La huelga del pasado 29 de junio transcurrió con un "reducido" seguimiento del 1,83 %, según Renfe, que este jueves recordó que el servicio pudo operarse "con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria".

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Tras la primera jornada de huelga el pasado 29 de junio, el Sindicato Ferroviario denunció que Renfe había "actuado de manera ilegal para impedir el libre ejercicio" de huelga y anunció que llevarían a los tribunales estas "irregularidades", en amparo del derecho fundamental a la huelga de las personas trabajadoras y del sindicato.

Según la resolución de servicios mínimos decretada por el Ministerio el pasado jueves, de los 343 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para el miércoles, podrían verse afectados 94, mientras que de los 650 operados en media distancia, se cancelarán un total de 234.

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No obstante, durante la primera jornada se operó "con normalidad" ante la baja participación.

En cualquier caso, los servicios mínimos serán del 73 % de los trenes de alta velocidad, el mismo porcentaje que en la jornada de parón convocada en junio, y un 66 % de los trenes de media distancia, un punto más que en aquella ocasión.

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