Scaloni repite el once que formó contra Egipto y Sow entra en Suiza

Kansas City (EE.UU.), 11 jul (EFE).- El técnico argentino Lionel Scaloni repite el once y alineará ante Suiza los mismos jugadores que comenzaron frente a Egipto, mientras que Murat Yakin, que como contra Colombia no podrá contar con la estrella del equipo, Johan Manzambi, lesionado, da entrada en la formación titular al sevillista Djibrill Sow.

Las alineaciones oficiales de partido de los cuartos de final que se disputa en el Arrowhead de Kansas City son las siguientes:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tiaglafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Ávarez.

PUBLICIDAD

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder, Djibrill Sow, Dan Ndoye; Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). EFE