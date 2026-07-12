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Responsable del Jazz de Vitoria: Aquí ningún artista pincha en calidad musical

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Vitoria, 12 jul (EFE).- El presidente de la Asociación de Jazz de Vitoria, Iñigo Zárate, reivindica la “calidad musical” de los artistas que pasan por el Festival de la capital vasca, que marca la diferencia respecto a otros ciclos de conciertos.

En una entrevista con EFE, la cabeza visible de la organización del certamen, que se celebra entre el 15 al 18 de julio, analiza el cartel de un evento que cumple 49 ediciones y ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’ para la noche en la que Rubén Blades ofrecerá su segundo concierto de su gira en España.

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Pregunta. ¿Cómo está ahora mismo el ambiente en torno al festival?

Respuesta. Muy bien, porque primero se está vendiendo muy bien, o sea que las sensaciones de público son buenas, por lo que me llega de la gente y cómo se está vendiendo. Son buenas noticias.

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P. ¿Mejor incluso que en los últimos años?

R. Sí, porque sobre todo Rubén Blades tira mucho del carro, es una grandísima estrella, muy conocida y llega a un público que normalmente con la programación del festival no llegamos.

P. ¿Ha costado mucho traerlo?

R. En realidad es el músico el que elige su gira, escucha ofertas y luego, si le caes bien, dependiendo de quién seas, de cómo o de qué conciertos tenga alrededor, si la bien en fechas, viene.

P. ¿Cree que le encaja bien geográficamente Vitoria o porque conoce o le tira?

R. Sí que puede influir también, claro. Sabe que somos un festival serio con una trayectoria y que hemos sido solventes en todos los aspectos cuando ha venido.

P. Va a ser el gran reclamo, pero eso no significa que hayan puesto todos los huevos en la misma cesta.

R. Ni mucho menos, es una cuestión de géneros que arrastran más cantidad de gente. El sábado tenemos a Snarky Puppy y The Bad Plus, que son ya probablemente los números uno y los que más gente mueven también. Son grandísimos artistas y nos pasa también con el resto de la programación.

P. ¿Cómo han diseñado este año la programación?

R. Se piensa mucho porque cada músico tiene su tirón, por un lado, y luego también su sonido y artísticamente, su tipo de música, su lugar. Pretendemos que sea muy variado. Hay días que van más hacia un tipo de música, otros días hacia otro para intentar llegar a todo tipo de públicos.

P. Mucha gente piensa que igual esto puede ser la antesala del 50 aniversario.

R. Este es año de doble banda porque estamos trabajando mucho también en el 50 aniversario. Nos gustaría hacer cosas especiales, que se note efectivamente que es una aniversario importante y yo creo que es importante no solo para el festival, sino para la ciudad. Es una fecha gorda, hay muy poca gente que llega con un evento de este estilo a los 50. Ahora hay que pelearlo con patrocinadores, tanto públicos como privados. Si no hay un aumento del presupuesto, es complicado hacer más cosas. Si nos quedamos igual haremos lo mismo, pero nuestra intención es traer cosas especiales y que se note que es un 50 aniversario especial.

P. Si tuviese que elegir un artista que eescondido en el cartel o con el que tiene esperanzas, ¿cuál sería?

R. Esta selección de músicos está hecha entre miles y miles y todos vienen por algo. Todos están seleccionados por algo. Entonces, decir uno es muy complicado.

Una cosa es el que más vaya a vender, o el que sea más famoso, pero en capacidad musical, en calidad de los músicos, son todos realmente geniales. No hay nadie que pinche en calidad. Lo que diferencia el Festival de otros ciclos de conciertos es esto.

P. La burbuja de los festivales ha comenzado a pincharse en algunos casos. ¿Cuál es el secreto para que el Festival de Jazz de Vitoria se haya mantenido durante 50 años?

R. La diferencia entre nuestro festival y otros festivales es que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, entonces todo el dinero que movemos es dinero que se gasta en música. No pretendemos sacar ni un solo duro y ningún tipo de beneficio ni para repartir ningún tipo de dividendo.

P. ¿Han notado una evolución en los nuevos públicos?

R. Sí, vamos notando cambios, pero a la vez yo creo que esos cambios se compensan con la evolución del público, la evolución generacional, de gustos y estilística. Cada vez se consume una música un poco más producto y no como un hecho cultural. Nosotros procuramos alejarnos en la medida de lo posible de eso y seguir tratando la música como el hecho cultural.

Vamos encaminados hacia músicas de IA y más de la mitad de lo que está en Spotify es IA. Entonces hay que luchar contra eso.

P. Hay mucha gente que piensa que no hay nuevo jazz, que solo es música de antes.

R. Lo califico de error, porque el jazz es una música que tiene 125 años y tiene un montón de estilos que ha ido asumiendo y que ha ido evolucionando y con los que se ha mezclado. De hecho, para mí el jazz ya es una fusión. Tú vas a los conservatorios y la cantidad de músicos jóvenes que siguen estudiando y que eligen la rama de jazz es terrible. EFE

jd/rh/grc

(foto)

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