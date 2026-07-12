Rego confía en aunar "un programa de mínimos" para que la izquierda concurra conjuntamente

Bilbao, 12 jul (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confiado en lograr "un programa de mínimos" para que "el máximo número posible de proyectos de izquierda cooperen y vayan en un único artefacto electoral, con la marca que sea y con un candidato que movilice".

En una entrevista en El Correo, Rego, única representante de IU en el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha mostrado optimista sobre las posibilidades de una coalición progresista amplia de cara a las próximas generales y ha animado a aprovechar lo que resta de legislatura para avanzar en agenda social.

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En su opinión, "la izquierda tiene muchas expresiones y militancias distintas en los diferentes territorios" y "no nos tiene que asustar el mestizaje electoral. Es muy bonito que cada proyecto político y su militancia tengan su espacio de autonomía, pero eso no es incompatible con que en un momento dado lleguemos a un programa de mínimos" y un candidato "que movilice".

Dentro de ese proyecto, ha defendido "seguir conversando" incluso con las "izquierdas soberanistas" y para movilizar el voto de ese proyecto, ya no vale el argumento de "agitar permanentemente que viene la extrema derecha. La izquierda debe apostar por un proyecto de país que genere optimismo, movilización y ganas de militar".

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Desde Sumar, "cuando escuchamos a la derecha y a la extrema derecha, nos sentimos un poco más cómodos en el Gobierno", ha afirmado.

Ha vaticinado que el Gobierno va a aprobar los Presupuestos, "pero incluso con los números prorrogados hemos podido ir desarrollando la agenda social. Ahora bien, también hay que ir resolviendo la brecha de desigualdad y eso se hace con una fiscalidad más justa y redistributiva", ha analizado.

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Preguntada por la reforma aprobada en Euskadi que permite a los menores entre 8 y 18 años participar en festejos taurinos, Rego ha asegurado compartir el planteamiento del Comité de Derechos del Niño de la ONU, "que ha dicho que España debería retirar a los niños de cualquier espectáculo con violencia animal".

"Soy de las personas que opinan que la tortura no es cultura y soy partidaria de evitar y erradicar cualquier tipo de exposición a la violencia para la infancia", ha sentenciado. EFE

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