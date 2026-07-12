Ouzande, oro en K1 200 y platas para el C2 500 masculino y Estefanía Fernández en K1 5.000

Redacción Deportes, 12 jul (EFE).- Sara Ouzande se colgó este domingo la medalla de oro en K1 200 metros y Manuel Fontán y Diego Domínguez en C2 500 y Estefanía Fernández en K1 5.000 dos de plata durante la última jornada de la Copa del mundo de piragüismo esprint disputada de Montréal (Canadá).

Sara Ouzande fue la mejor de una final en la que batió por sólo 4 centésimas a la china Yin Mengdie y por 6 a la danesa Frederikke Moercke.

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En C2 500, plata para Manuel Fontán y Diego Domínguez, sólo superados en la final y por 14 centésimas por los húngaros Kristof Kollar e Istvan Juhasz.

El tercer metal del último día fue la plata de Estefanía Fernández en el duro K1 5.000, a 32.27 segundos de la sueca Melina Andersson.

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Además, hubo un bronce más, en la prueba de K1 5.000, en la que Javier López completó el podio tras el portugués Fernando Pimenta y el danás Mads Pedersen y con Francisco Cubelos cuarto.

Los metales de este domingo se unen al oro y el bronce de Àngels Moreno y Viktoria Yarchevska en C2 200 metros y C2 500; y la plata de la propia Sara Ouzande, junto a Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo, en K4 500. EFE

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