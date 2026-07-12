Espana agencias

Oficio y decisión de la terna ante las dificultades de los toros de la segunda semifinal

Guardar
Google icon

Valdetorres del Jarama (Madrid), 12 jul (EFE).- La terna compuesta por Alejandro Marcos -que paseó la única oreja-, Diosleguarde y Mario Navas solventó con excelente oficio y mucha determinación los problemas de los toros de Los Maños y La Palmosilla lidiados hoy en la localidad madrileña de Valdetorres del Jarama, en la segunda semifinal de la Copa Chenel.

Con tres cuartos de entrada en los tendidos, en los primeros lugares se lidiaron los "santacolomas" de Los Maños, con volumen y pobres cabezas, y en los últimos los de La Palmosilla, peor presentados, y todos ellos de juego complicado por falta de raza o cortas embestidas.

PUBLICIDAD

Alejandro Marcos (oreja y ovación) cuajó con el capote al primero de la función, tanto a la verónica como por chcuelinas, antes de dejar su buen gusto con la muleta ante un astado de escaso fondo al que mató de una buena estocada. Ya con el cuarto, que acortó con peligro sus embestidas, el salmantino estuvo entregado pero falló con la espada.

Manuel Diosleguarde (vuelta al ruedo tras petición de oreja y ovación) le puso actitud y también cobró un gran espadazo con el segundo de Los Maños, un manso rajado y huido, para después mostrarse muy por encima de un descastado y parado quinto, al que movió con habilidad.

PUBLICIDAD

Por su parte, Mario Navas (ovación y vuelta al ruedo) lidió con detalles de torería y gusto a un tercero sin celo alguno, y pasaportó con efectividad y valor al serio sexto de La Palmosilla, que fue desarrollando progresivas complicaciones y no permitió al vallisoletano torear con mayor lucimiento.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lototurf: números ganadores de este 12 de julio

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Lototurf: números ganadores de este 12 de julio

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 12 de julio

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 12 de julio

Resultados del Quinigol de este 12 de julio

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Resultados del Quinigol de este 12 de julio

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy domingo 12 de julio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy domingo 12 de julio de 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala la suspensión de empleo y sueldo durante tres días a un trabajador de Renfe por retar a un compañero a verse después del trabajo para pelear

La Justicia avala la suspensión de empleo y sueldo durante tres días a un trabajador de Renfe por retar a un compañero a verse después del trabajo para pelear

La Justicia obliga a una paciente que estuvo ingresada tres días a pagar una factura de 3.252 euros al Hospital de La Princesa: presentó la reclamación fuera de plazo

Pedro Sánchez acusa a Mariano Rajoy de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” sobre la selección francesa

Edmundo Bal, el exdirigente de Ciudadanos que defenderá al DAO en el ‘caso Leire Díez’: sentó a Messi en el banquillo y fue apartado del ‘procés’

El PP aprovecha el homenaje a Miguel Ángel Blanco para atacar los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu: “Es el mayor de los agravios y las traiciones a las víctimas de ETA”

ECONOMÍA

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

El economista Gonzalo Bernardos advierte a los inversores de pérdidas millonarias: “En las mejores zonas de Madrid, ni es normal ni lo será pagar 15.000 euros por metro cuadrado”

Un hombre roba 40.000 euros del banco donde trabaja y en su lugar pone billetes falsos: es despedido, pero no irá a la cárcel

Es el pueblo más barato para comprar una casa en la Comunidad de Madrid: un piso puede costar 96.000 euros

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

DEPORTES

España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

España - Francia, una rivalidad de más de 100 años de historia: del penalti de Raúl al cabezazo de Giroud que silenció al Calderón o la Eurocopa de 2024

Mariano Rajoy, en el centro de la polémica tras su última columna sobre el Mundial: la embajada y políticos franceses cargan contra el expresidente

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo