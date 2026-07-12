Espana agencias

La V-16 se va imponiendo entre los conductores: 2.500 activaciones diarias en junio

Guardar
Google icon

Madrid, 12 jul (EFE).- La V-16, obligatoria desde principios de año para señalizar las emergencias en carretera, se va abriendo camino entre los conductores a pesar de que su puesta en marcha no estuvo exenta de polémica: en el mes de junio se han registrado más de 2.500 activaciones diarias de esta baliza luminosa.

El número de casos registrados se ha incrementado de manera considerable al pasar de 6.300 en octubre de 2025 (cuando aun era voluntaria) a 75.000 el pasado mes de junio, según los datos facilitados a EFE por la Dirección General de Tráfico (DGT).

PUBLICIDAD

La V-16 entró en vigor el 1 de enero de este año para sustituir a los triángulos de señalización de emergencia. Al activar la baliza se conectada automáticamente a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación de forma anónima.

Los otros usuarios de la vía pueden recibir el aviso de la emergencia a través de los panales de mensaje variables de las carreteras o de sus navegadores.

PUBLICIDAD

De las 6.300 activaciones de octubre (210 al día) se pasó a 11.007 en noviembre, con lo que casi se duplicaron, y siguieron aumentando al mismo ritmo en diciembre, cuando se registraron 23.324 (752 diarias).

Con la entrada en vigor de la medida el 1 de enero se dio un salto cuantitativo importante, y ese mes los conductores activaron la baliza en 69.361 ocasiones (2.237 cada día), si bien en febrero hubo un ligero descenso (64.692), una tendencia que se mantuvo en marzo, con 63.363 activaciones.

Aunque desde entonces ha habido una evolución positiva (65.357 activaciones en abril y 68.785 en mayo) no ha sido hasta el pasado mes de junio cuando con 75.000 se ha superado el número de casos registrados a principios de año.

Con un parque de 28 millones de vehículos circulantes, se estima que se han vendido unos 16 millones de estos dispositivos, según fuentes de Tráfico.

"Queda lo que queda", según el responsable de Tráfico, Pere Navarro, que cada vez que tiene ocasión emplaza a los conductores a no salir a la carretera sin llevar la V-16 en la guantera del vehículo.

Para Navarro, "todo son ventajas" en la utilización de este dispositivo, cuya implantación califica de "proyecto de país", enturbiado, a su juicio, por un ambiente político "tóxico" que generó un "debate estéril".

Desde la DGT se insiste en que la baliza es obligatoria y que las leyes están para cumplirse, y se advierte de que no llevarla en el coche conlleva una multa.

Para promocionar e impulsar su utilización, la DGt ha lanzado una campaña informativa que se puede escuchar en las principales cadenas de radio en la que recuerda su obligatoriedad.

Alemania, Bélgica y Portugal han mostrado interés en esta herramienta para implantarla en sus carreteras y en Bruselas (sede de la Comisión Europea) "la llaman la baliza española", ha asegurado Navarro en unas recientes declaraciones.

Y ha sentenciado: "Acabaremos todos llevándola y cuanto antes lo hagamos mejor". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

El tribunal ha subrayado que, si bien la trabajadora incumplió la normativa interna, la medida adoptada por la empresa es desproporcionada

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

Un estudio señala que el cansancio acumulado no se resuelve solo con breves escapadas ni con una semana fuera de la oficina

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Última hora de los incendios en España, en directo: estabilizado el fuego en la Sierra de las Morenas, mientras Cantabria y Almería controlan los focos de Peñarrubia y Los Gallardos

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: estabilizado el fuego en la Sierra de las Morenas, mientras Cantabria y Almería controlan los focos de Peñarrubia y Los Gallardos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

ECONOMÍA

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

DEPORTES

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega