La V-16 se va imponiendo entre los conductores: 2.500 activaciones diarias en junio

Madrid, 12 jul (EFE).- La V-16, obligatoria desde principios de año para señalizar las emergencias en carretera, se va abriendo camino entre los conductores a pesar de que su puesta en marcha no estuvo exenta de polémica: en el mes de junio se han registrado más de 2.500 activaciones diarias de esta baliza luminosa.

El número de casos registrados se ha incrementado de manera considerable al pasar de 6.300 en octubre de 2025 (cuando aun era voluntaria) a 75.000 el pasado mes de junio, según los datos facilitados a EFE por la Dirección General de Tráfico (DGT).

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La V-16 entró en vigor el 1 de enero de este año para sustituir a los triángulos de señalización de emergencia. Al activar la baliza se conectada automáticamente a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación de forma anónima.

Los otros usuarios de la vía pueden recibir el aviso de la emergencia a través de los panales de mensaje variables de las carreteras o de sus navegadores.

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De las 6.300 activaciones de octubre (210 al día) se pasó a 11.007 en noviembre, con lo que casi se duplicaron, y siguieron aumentando al mismo ritmo en diciembre, cuando se registraron 23.324 (752 diarias).

Con la entrada en vigor de la medida el 1 de enero se dio un salto cuantitativo importante, y ese mes los conductores activaron la baliza en 69.361 ocasiones (2.237 cada día), si bien en febrero hubo un ligero descenso (64.692), una tendencia que se mantuvo en marzo, con 63.363 activaciones.

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Aunque desde entonces ha habido una evolución positiva (65.357 activaciones en abril y 68.785 en mayo) no ha sido hasta el pasado mes de junio cuando con 75.000 se ha superado el número de casos registrados a principios de año.

Con un parque de 28 millones de vehículos circulantes, se estima que se han vendido unos 16 millones de estos dispositivos, según fuentes de Tráfico.

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"Queda lo que queda", según el responsable de Tráfico, Pere Navarro, que cada vez que tiene ocasión emplaza a los conductores a no salir a la carretera sin llevar la V-16 en la guantera del vehículo.

Para Navarro, "todo son ventajas" en la utilización de este dispositivo, cuya implantación califica de "proyecto de país", enturbiado, a su juicio, por un ambiente político "tóxico" que generó un "debate estéril".

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Desde la DGT se insiste en que la baliza es obligatoria y que las leyes están para cumplirse, y se advierte de que no llevarla en el coche conlleva una multa.

Para promocionar e impulsar su utilización, la DGt ha lanzado una campaña informativa que se puede escuchar en las principales cadenas de radio en la que recuerda su obligatoriedad.

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Alemania, Bélgica y Portugal han mostrado interés en esta herramienta para implantarla en sus carreteras y en Bruselas (sede de la Comisión Europea) "la llaman la baliza española", ha asegurado Navarro en unas recientes declaraciones.

Y ha sentenciado: "Acabaremos todos llevándola y cuanto antes lo hagamos mejor". EFE