LA AUF quiere que Forlán lidere a la sub-20 y dirija a la absoluta de manera interina

Montevideo, 12 jul (EFE).- La Asociación Uruguaya de Fútbol se encuentra dialogando con Diego Forlán para que se convierta en nuevo seleccionador de la sub-20 de la Celeste y dirija a la absoluta de manera interina, informó a EFE el presidente del ese organismo, Ignacio Alonso, quien explicó que el sustituto del argentino Marcelo Bielsa se designará a finales de año o al inicio de 2027.

De acuerdo con esto, Forlán estaría al mando de la Celeste en los seis amistosos de fecha FIFA que se jugarán hasta ese momento y lideraría el proceso de la sub-20, que en enero del próximo año buscará en el sudamericano de la categoría sellar el boleto al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán.

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Nacido en Montevideo en mayo de 1979, Forlán es dueño de una extensa carrera que incluyó clubes como los españoles Villarreal y Atlético de Madrid, el Manchester United inglés, el Independiente argentino o el Inter de Milán italiano.

El palmarés del uruguayo en sus diferentes equipos incluye la Premier League y la FA Cup de Inglaterra, la Copa Intertoto, la Liga Europa y la Supercopa, entre otros campeonatos.

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También tuvo un destacado paso por la selección de Uruguay, con la que disputó los Mundiales de Corea y Japón de 2002, Sudáfrica de 2010, en el que obtuvo el Balón de Oro, y de Brasil 2014.

Además, jugó tres ediciones de la Copa América y ganó la de Argentina 2011, en la que convirtió dos tantos en la final ante Paraguay.

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Entre otros galardones obtenidos, Forlán conquistó el Trofeo Pichichi de la liga en la temporada 2008-2009, de la Bota de Oro de la UEFA y del Trofeo EFE en 2005.

Como entrenador, 'Cachavacha' dirigió a Peñarol en once encuentros en 2020 y a Atenas de la Segunda División en 2021.

Ese mismo año, en una entrevista con la Agencia EFE, confesó que soñaba con dirigir a la selección de su país o algún equipo europeo de los que defendió. EFE

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