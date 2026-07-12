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La alternativa al calor en Barcelona: ocho iglesias ofrecen refugios "contemplativos"

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Barcelona, 12 jul (EFE).- La playa y la piscina siguen siendo las opciones preferidas para afrontar las olas de calor en la ciudad de Barcelona, aunque emergen alternativas inusuales, como las ocho iglesias que son refugios climáticos este verano y que ofrecen una propuesta "más contemplativa".

"Es un servicio más a la sociedad", ha asegurado en declaraciones a EFE el responsable de las 'ecoparroquias' de la archidiócesis de Barcelona, Joan Costa, que ha puesto en valor que cada año se suman más parroquias a la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para combatir los efectos del cambio climático.

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Las ocho parroquias, situadas en el Eixample (3), Sants, La Sagrera, Sarrià (2) y la Barceloneta, forman parte de la red de refugios climáticos de Barcelona, que consta de más de 500 recintos, de los que el 75 % se encuentran en espacios interiores.

De acceso libre y, al menos, con baño y agua para beber, su misión es proteger del calor en un contexto en el que los episodios de altas temperaturas son cada vez más habituales y tienen consecuencias más graves en la salud de la población.

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Encargado de la red de 'ecoparroquias' que son refugio climático, el padre Costa se muestra satisfecho de la participación de estas ocho iglesias en esta iniciativa, surgida como respuesta a una petición directa del Ayuntamiento de Barcelona en 2023.

Una de ellas es la basílica de Sant Josep Oriol, en pleno Eixample, donde turistas y feligreses cruzaban sus pasos esta semana y aprovechaban para sentarse en sus bancos de madera ajenos a la condición del espacio de refugio climático.

"No miramos quien entra y quien sale. No son multitud los que vienen y no sabemos si son turistas o personas en busca de refugio", puntualiza el padre Costa. "No podemos competir con las piscinas pero ofrecemos una propuesta más contemplativa, un ámbito de paz y serenidad", subraya.

El párroco de Sant Josep Oriol, Emili Gil, ha asegurado que, aunque la iglesia no está climatizada, la temperatura interior es mucho más agradable que la exterior por la protección ante el calor que ofrecen sus gruesos muros.

"A lo largo de la tarde van pasando personas. Hay gente del barrio pero también algunos que están de paso: miran, toman fotografías, encienden velas", apunta.

También están catalogados como refugios para pasar las horas de mayor insolación los centros cívicos, los museos, alguna cafetería de universidad y las bibliotecas (aunque estas llevan meses en huelga indefinida).

La red cuenta también con equipamientos deportivos y, en el exterior, parques, jardines, interiores de manzanas, patios escolares y plazas con juegos de agua.

La propuesta del consistorio incluye también 63 'micro refugios' que son, sobre todo, farmacias y comercios de barrio que ofrecen un espacio interior gratuito, aunque alguno de ellos desconocía esta semana que formaba parte de esta iniciativa, según pudo constatar EFE.

El Ayuntamiento asegura que el 99 % de los vecinos tienen un refugio climático a menos de diez minutos caminando de su casa y que hasta el 76,8 % lo tendrá a menos de cinco minutos. EFE

(vídeo)

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