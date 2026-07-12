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Expertos alertan de que el "abandono" del monte hace prever grandes incendios en Andalucía

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Málaga, 12 jul (EFE).- La Asociación Forestal Andaluza (AFA) ha advertido, tras el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) que ha causado doce fallecidos y calcinado 6.600 hectáreas, de que el "grave abandono" de los montes hace prever en Andalucía "incendios de una magnitud desconocida hasta ahora".

El colectivo, integrado por profesionales del sector forestal, ha destacado la "necesidad urgente de impulsar una verdadera estrategia de gestión forestal sostenible, tanto en montes públicos como en los de titularidad privada", al creer que "la ausencia de gestión está en la raíz del problema de los incendios".

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"La situación actual de grave abandono que sufren nuestros montes nos aboca a veranos durísimos, en los que se pone en riesgo no sólo nuestro patrimonio natural, sino también el bienestar y la seguridad de los habitantes de Andalucía", ha añadido.

Según el colectivo, las infraestructuras de prevención cubren menos del 0,5 % de las zonas forestales de Andalucía, diez veces por debajo de lo que considera necesario.

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"El pronóstico de la AFA es que si nada cambia, Andalucía afrontará en los próximos años incendios de una magnitud desconocida hasta ahora, con graves consecuencias ambientales, sociales y económicas", ha alertado.

"Y cuando eso ocurra, no podremos atribuirlo únicamente al cambio climático o a otros factores externos. Tendremos que reconocer que las carencias eran conocidas, que las soluciones estaban bien identificadas y que, sin embargo, no se actuó con la determinación necesaria", ha incidido.

Reclama más gestión del territorio, pronostica "una durísima campaña", sostiene que "la tragedia de Almería es una prueba de los graves riesgos asociados al estado de abandono de nuestros montes" y llama a la reflexión "ante la grave amenaza que representan los incendios forestales" para Andalucía.

A juicio de esta asociación, "la ausencia de gestión forestal, debida al abandono rural y a la falta de respaldo institucional, sitúa hoy a Andalucía en una posición de creciente vulnerabilidad frente a los incendios".

Ha recordado que más del 50 % del territorio andaluz tiene carácter forestal y "acumula décadas de incremento del combustible vegetal debido al abandono de usos tradicionales y a la insuficiente gestión de los montes".

"Esta acumulación continuada de biomasa favorece la aparición de incendios cada vez más intensos y difíciles de controlar. Incluso con importantes despliegues de medios aéreos y terrestres, cuando la carga de combustible alcanza determinados niveles, la capacidad de extinción disminuye drásticamente", indica.

"Las actuaciones preventivas actuales resultan insuficientes. Las infraestructuras de prevención (áreas cortafuego, líneas cortafuego y fajas auxiliares) cubren hoy menos del 0,5 % de las más de cuatro millones de hectáreas forestales de Andalucía, cifra diez veces inferior al mínimo que consideramos necesario, y pone en riesgo la eficacia del dispositivo y la seguridad de trabajadores en la extinción", ha asegurado.

Ha señalado que se lleva "décadas incrementando el gasto en extinción, mientras se han abandonado la prevención y la gestión del territorio forestal".

"Mientras los presupuestos del dispositivo de extinción se incrementaron en un 60 % en los últimos ocho años, en ese mismo período la inversión forestal alcanzó mínimos históricos. Así, en 2025 la Junta de Andalucía dedicó a la política forestal menos del 0,3 % de su presupuesto. Una inversión que no llegó al 30 % de lo previsto en el Plan Forestal Andaluz", ha manifestado.

La AFA está integrada por profesionales técnicos de los ámbitos público y privado, propietarios forestales, empresas, docentes, investigadores e integrantes de las universidades andaluzas. EFE

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