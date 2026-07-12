Estabilizado el incendio en Villarobejo (Palencia) y sigue en IGR 1 el de Caboalles (León)

Valladolid, 12 jul (EFE).- El incendio de Villarobejo (Palencia) ha bajado a nivel 0 de índice de gravedad potencial (IGR) y a primera hora de este domingo ya se encuentra estabilizado, mientras que el fuego de Caboalles de Arriba (León) se mantiene en nivel 1.

Así lo ha trasladado la Consejería de Medio Ambiente y Energía a través de sus redes sociales y de la web del plan Infocal, que cifra otros seis incendios activos en Castilla y León.

PUBLICIDAD

Desde que se avistaron las llamas en el término municipal de Villarobejo a las 17:40 horas del sábado, dependiente del municipio de Santervás de la Vega, han participado 29 medios humanos y materiales, entre ellos tres medios aéreos, en las labores de extinción.

Sin embargo, el incendio que más preocupa en este momento es el de Caboalles de Arriba, dependiente del municipio leonés de Villablino y declarado el pasado 7 de julio por la posible caída de un rayo, en el que han operado desde esa fecha un total de 59 medios.

PUBLICIDAD

En este momento, tres agentes medioambientales y celadores, cinco cuadrillas terrestres, un buldózer y una escuadra ELIF/BRIF trabajan para sofocar las llamas.

Los otros seis incendios activos corresponden al de Ribota de Sajambre, en León y el que lleva más tiempo activo, desde el 26 de junio; los de Canseso, Remolina, La Faba-Bargelas, también en la provincia leonesa; el de El Barraco, que este viernes subió a nivel 2 al obligar a cortar la N-403 y la AV-902, y el de Santa Gadea (Burgos). EFE

PUBLICIDAD