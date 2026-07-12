Espana agencias

España derrota a Tonga (19-32) y firma su segundo triunfo consecutivo ante los isleños

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- La selección española masculina de rugby XV derrotó este domingo por 19-32 a Tonga en la segunda jornada de la Nations Cup 2026, en un partido disputado en el Clarke Stadium de Edmonton (Canadá), y logró su segundo triunfo consecutivo ante el conjunto del Pacífico.

El encuentro, cuyo inicio se retrasó por las adversas condiciones meteorológicas, estuvo marcado por el dominio español en las fases estáticas y la solidez defensiva de Los Leones, que neutralizaron el juego de continuidad de los tonganos para encarrilar una victoria de prestigio, informó la Federación española.

PUBLICIDAD

España tomó la iniciativa desde el comienzo y abrió el marcador en el minuto 7 con un golpe de castigo transformado por Gonzalo López Bontempo.

Tonga reaccionó en el ecuador de la primera parte con un ensayo de su capitán y medio de melé, Sonatane Takulua, que culminó una acción individual para situar el 5-3.

PUBLICIDAD

El encuentro dio un giro definitivo en el minuto 32, cuando el ala tongano Tapueluelu fue sancionado con tarjeta amarilla. Con un jugador más, España aprovechó para que el segunda línea Antonio Suárez firmara un nuevo ensayo, transformado también por López Bontempo, que permitió a Los Leones marcharse al descanso con una ventaja de doce puntos (5-17).

En la segunda mitad, Tonga intentó reducir distancias mediante su juego físico, pero se encontró con una defensa española muy sólida. En el minuto 55, Ignacio Piñeiro amplió la diferencia al aprovechar un balón suelto tras una acción iniciada por John Wessel Bell para colocar el 5-22.

Los isleños recortaron diferencias con un ensayo de Sekope Moli (12-22), pero Mateu sentenció el choque con un ensayo culminado tras recuperar un balón en una touche rival y transformar posteriormente su propia marca para establecer el 12-32.

Un ensayo de Filimone en los instantes finales dejó el marcador definitivo en 19-32.

El partido también sirvió para el debut internacional con la selección absoluta de Gabriel Vélez, que fue titular, así como de Diego González y Jeremy Trevithick, que disputaron sus primeros minutos con Los Leones saliendo desde el banquillo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las llamas dan tregua: los incendios de Los Gallardos (Almería) y la Sierra de las Moreras (Murcia) evolucionan favorablemente y cientos de evacuados regresan a sus casas

La disminución del viento y el aumento de la humedad ambiental en la zona almeriense han facilitado el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno

Las llamas dan tregua: los incendios de Los Gallardos (Almería) y la Sierra de las Moreras (Murcia) evolucionan favorablemente y cientos de evacuados regresan a sus casas

Los embalses de agua se encuentran al 77,08 % de su capacidad este domingo 12 de julio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 77,08 % de su capacidad este domingo 12 de julio

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

Una encuesta a 400 empleados públicos apunta que el coste de vivir en otra ciudad ya condiciona plazas, ascensos y cambios de destino dentro de la Administración.

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

Acariciar y abrazar leones o primates: los ‘petting zoos’, un negocio que pone en peligro la seguridad, la salud pública y el bienestar animal

En España hay al menos 40 centros que ofrecen este tipo de interacciones, según un informe de las asociaciones animalistas FAADA y ANDA

Acariciar y abrazar leones o primates: los ‘petting zoos’, un negocio que pone en peligro la seguridad, la salud pública y el bienestar animal

Las causas del aumento de las bajas laborales en España, según los médicos de familia y la Seguridad Social: “El fraude es prácticamente anecdótico”

Distintos profesionales sanitarios analizan con ‘Infobae’ el aumento del absentismo laboral por enfermedad

Las causas del aumento de las bajas laborales en España, según los médicos de familia y la Seguridad Social: “El fraude es prácticamente anecdótico”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

DEPORTES

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega