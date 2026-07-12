España derrota a Tonga (19-32) y firma su segundo triunfo consecutivo ante los isleños

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- La selección española masculina de rugby XV derrotó este domingo por 19-32 a Tonga en la segunda jornada de la Nations Cup 2026, en un partido disputado en el Clarke Stadium de Edmonton (Canadá), y logró su segundo triunfo consecutivo ante el conjunto del Pacífico.

El encuentro, cuyo inicio se retrasó por las adversas condiciones meteorológicas, estuvo marcado por el dominio español en las fases estáticas y la solidez defensiva de Los Leones, que neutralizaron el juego de continuidad de los tonganos para encarrilar una victoria de prestigio, informó la Federación española.

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España tomó la iniciativa desde el comienzo y abrió el marcador en el minuto 7 con un golpe de castigo transformado por Gonzalo López Bontempo.

Tonga reaccionó en el ecuador de la primera parte con un ensayo de su capitán y medio de melé, Sonatane Takulua, que culminó una acción individual para situar el 5-3.

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El encuentro dio un giro definitivo en el minuto 32, cuando el ala tongano Tapueluelu fue sancionado con tarjeta amarilla. Con un jugador más, España aprovechó para que el segunda línea Antonio Suárez firmara un nuevo ensayo, transformado también por López Bontempo, que permitió a Los Leones marcharse al descanso con una ventaja de doce puntos (5-17).

En la segunda mitad, Tonga intentó reducir distancias mediante su juego físico, pero se encontró con una defensa española muy sólida. En el minuto 55, Ignacio Piñeiro amplió la diferencia al aprovechar un balón suelto tras una acción iniciada por John Wessel Bell para colocar el 5-22.

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Los isleños recortaron diferencias con un ensayo de Sekope Moli (12-22), pero Mateu sentenció el choque con un ensayo culminado tras recuperar un balón en una touche rival y transformar posteriormente su propia marca para establecer el 12-32.

Un ensayo de Filimone en los instantes finales dejó el marcador definitivo en 19-32.

El partido también sirvió para el debut internacional con la selección absoluta de Gabriel Vélez, que fue titular, así como de Diego González y Jeremy Trevithick, que disputaron sus primeros minutos con Los Leones saliendo desde el banquillo. EFE

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