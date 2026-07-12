El PPC defiende que Cataluña reciba del sistema de financiación "tanto dinero como aporta"

Barcelona, 12 jul (EFE).- El secretario general del PP de Cataluña, Juan Fernández, ha defendido que Cataluña necesita una mejor financiación autonómica: "Debe recibir tanto dinero como aporta y tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más", ha argumentado.

"Esto es algo de sentido común. Pero el modelo se tiene que pactar por la vía de la multilateralidad, no con ERC", ha dicho en una entrevista con 'El Periódico' publicada este domingo.

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En ese sentido, Juan Fernández ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa, están "creando división y confrontación con la financiación", una cuestión en la que asegura que todos están "de acuerdo".

El próximo 29 de julio, el Ministerio de Hacienda reunirá a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar los detalles del modelo de financiación, que todos los presidentes autonómicos del PP rechazan. Es el paso previo a la tramitación de la reforma en el Congreso.

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Además, el secretario general del PPC ha mostrado su apoyo al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, tras las declaraciones en las que este aseguró que las bajas laborales son un "cáncer" para el país.

"Puso el foco en un problema del que todo el mundo habla en la calle: todos conocemos a un 'jeta' o un 'pencas', que se coge la baja durante muchos meses sin tener realmente una enfermedad que la justifique, o para irse de fin de semana", ha argumentado.

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Por ello, el dirigente del PP catalán cree que hay sentarse con los sindicatos y las patronales "para llegar a un acuerdo y solucionarlo".

Según él, no se trata de "recortar derechos" ni de criticar el trabajo de los médicos, sino de "proteger a los que cogen la baja de forma justificada" y de "acelerar diagnósticos".

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Por otro lado, Fernández ha defendido impulsar una reforma electoral en España para que quien gane las elecciones pueda gobernar, aunque ha descartado pactarla con el PSOE de Pedro Sánchez, al que ha tachado de "secta al servicio" del presidente español.

"España necesita una reforma electoral, porque el hecho de que gobierne quien no ganó las elecciones deforma la voluntad de los ciudadanos. Quien gana debe gobernar. Hoy debería hacerlo el PP, que ganó claramente. Sánchez compró su investidura", ha añadido. EFE

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