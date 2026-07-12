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El fuego de Peñarroya de Tastavíns (Aragón) obliga a desalojar varias masías

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Madrid, 12 jul (EFE).- Más de 100 efectivos trabajan en la contención del incendio de Peñarroya de Tastavíns, en la comarca de Matarraña, que ha obligado a desalojar varias masías y a lanzar un ES-Alert en los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavíns y Monroyo como medida preventiva, ha informado el Gobierno de Aragón esta noche.

El Gobierno de Aragón ha informado en un comunicado de un "amplio despliegue para frenar el incendio en el Matarraña y evitar su avance hacia zonas forestales de alto valor ecológico", que ha afectado a unas 350 hectáreas.

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El incendio ha obligado a activar la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO).

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidido por el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro; el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha analizado este domingo por la noche la evolución del incendio, que se encuentra activo.

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"Ahora mismo la máxima preocupación se centra en el flanco derecho para evitar que el fuego salte un arroyo y alcance los Puertos de Beceite", ha manifestado Bermúdez de Castro.

Según Bermúdez de Castro "nos enfrentamos a un incendio muy complejo, en una zona de un altísimo valor ecológico y con una orografía escarpada que dificulta enormemente el acceso de los operativos".

El consejero ha recordado que la zona "estaba en Alerta Rojo Plus" y "lo que más nos preocupaba eran las fortísimas rachas de viento del sur".

Como medida preventiva, se ha desalojado a una veintena de personas del Hotel Torre del Marqués que han sido reubicados en el Hotel Ciudad de Alcañiz, así como el desalojo de varias masías de la zona en coordinación con los Ayuntamientos y el Centro de Emergencias 112.

En esta línea de prevención y teniendo en cuenta el alto turismo de la zona, con una destacada presencia extranjera, se ha enviado un mensaje ES-Alert en español y en inglés a los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavíns y Monroyo, con el fin de recomendar a la población que permanezca en un lugar seguro, protegerse del humo y seguir en todo momento las indicaciones del personal de emergencia, las autoridades locales y Protección Civil.

Así mismo, se ha cortado al tráfico la carretera A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo.

Por parte del operativo INFOAR se han desplazado 4 brigadas helitransportadas, 18 brigadas terrestres, 11 autobombas y 3 bulldozers. Además, se encuentran presentes 7 dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Teruel.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico mantiene desplegada la BRIF Daroca y medios aéreos. Igualmente, la Unidad Militar de Emergencias ha desplazado al Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias -BIEM IV- para colaborar en las labores de extinción.

Igualmente, está prevista la llegada de medios aéreos y vehículos terrestres del Gobierno de la Comunidad Valenciana. En total, más de 100 efectivos se encuentran trabajando en la contención.

En cuanto a la previsión de viento, su intensidad disminuirá durante la noche, especialmente a partir de las 4.00 horas de este lunes. La dirección de extinción ha destacado la ventana de trabajo nocturno para avanzar en la estabilización del incendio, teniendo en cuenta también la recuperación favorable de la humedad.

El Puesto de Mando Avanzado se ha establecido en el Santuario Virgen de la Fuente, en Peñarroya de Tastavíns, para coordinar todas las operaciones sobre el terreno. EFE

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