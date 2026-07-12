El argentino Axel Werner renueva con el Elche hasta 2028 y se va cedido al Rosario Central

Elche (Alicante), 12 jul (EFE).- El guardameta argentino Axel Werner ha renovado su contrato con el Elche hasta junio de 2028 y, tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, jugará cedido la próxima temporada en el Rosario Central, según informó este domingo el club ilicitano.

Werner, de 29 años, afrontará esta nueva etapa en el fútbol argentino, donde ha encadenado varias cesiones en las últimas temporadas en equipos como Arsenal, Rosario Central, durante dos años, y Aldosivi.

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El portero, que fichó por el Elche en la temporada 2021-22, apenas ha tenido continuidad en el equipo ilicitano, con el que nunca comenzó y finalizó una temporada, y participó únicamente en dos partidos oficiales. EFE

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