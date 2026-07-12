Controlado el incendio forestal de la sierra de Las Moreras, en Mazarrón (Murcia)

Murcia, 12 jul (EFE).- El incendio forestal de la Sierra de Las Moreras en la localidad costera de Mazarrón (Murcia), donde en la tarde y noche de ayer tuvieron que ser evacuadas varias viviendas por su cercanía al fuego, ya está controlado.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, el incendio, registrado entre Bolnuevo y Cañada de Gallego, quedó controlado a las 3:52 horas de la madrugada.

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No obstante, los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona hasta lograr su completa extinción. Las personas evacuadas han sido atendidas en el cámping de Bolnuevo por los servicios de emergencia de Mazarrón.

Tras estabilizarse el fuego, alrededor de las 22.30 horas de anoche, los medios de emergencias han ido retirándose escalonadamente de la zona. En el incendio han trabajado cuatro helicópteros de la dirección general de Seguridad Ciudadana y las brigadas forestales de Cartagena, Mazarrón, Lorca, Totana, Zarcilla, Cieza y Alhama.

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Más de una veintena de llamadas alertaban alrededor de las 17.45 horas de la tarde de ayer del fuego, con un frente inicial de unos 300 metros. Tras extinguir completamente el incendio se realizará una valoración de daños. EFE