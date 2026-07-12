Continúan los trabajos de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería)

Sevilla, 12 jul (EFE).- Los trabajos de extinción del incendio en Los Gallardos (Almería) han continuado durante toda la madrugada de este domingo por parte del Infoca y la UME, entre otros cuerpos, en la tercera jornada de lucha contra este fuego que ha causado la muerte a doce personas.

El Segundo Batallón de Intervención en Emergencias BIEM 2 de la UME ha extinguido durante la noche reactivaciones, asegurado el perímetro y ha empleado drones para localizar puntos calientes en El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos, según ha informado en sus redes sociales.

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También ha revisa caminos y viviendas aisladas en coordinación con la Guardia Civil.

Anoche, tras una jornada de "ataque" al fuego en la que el se logró detener el avance del incendio, que ha calcinado 6.600 hectáreas, la Junta de Andalucía autorizó el regreso de más de 600 personas a sus casas de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y el camping de Los Gallardos y quedó levantado el confinamiento de Lubrín. EFE

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