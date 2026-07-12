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Aznar reivindica "la postura de firmeza" de su Gobierno ante el "chantaje" de ETA con Miguel Ángel Blanco

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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que ETA "usó la vida" de Miguel Ángel Blanco "como moneda de cambio para chantajear" a su Ejecutivo y al conjunto de la sociedad y ha reivindicado la "firmeza" con la que se actuó sin acceder a las exigencias de la banda terrorista.

"La postura de firmeza del Gobierno no encontró contestación", ha declarado Aznar a Europa Press, coincidiendo con el 29 aniversario del "vil asesinato" del concejal del PP en Ermua, que él vivió en primera línea porque llevaba poco más de un año al frente del Gobierno de España.

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Miguel Ángel Blanco fue secuestrado el 10 de julio de 1997 por tres miembros de ETA, que exigieron, para su liberación, el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista. Fue tiroteado dos días después en una pista forestal cerca de la localidad de Lasarte (Guipúzcoa) y murió horas después, el 13 de julio.

"ETA BUSCÓ VENGAR CON ESA MUERTE LA LIBERACIÓN DE ORTEGA LARA"

Aznar ha afirmado que "el reconocimiento a todas las víctimas" del terrorismo "no atenúa la singularidad de Miguel Ángel". "Su vil asesinato suscitó en toda España una reacción inédita", ha enfatizado el expresidente.

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El exjefe del Ejecutivo considera que "ETA buscó vengar con esa muerte la liberación" del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que fue secuestrado el 17 de enero de 1996 en el garaje de su casa en Burgos cuando volvía de su trabajo en el centro penitenciario de Logroño y pasó 532 días de cautiverio, hasta que el 1 de julio de 1997 la Guardia Civil lo localizó en un zulo en el municipio vasco de Mondragón.

"ETA acusó el golpe y reaccionó extremando su crueldad habitual. No vaciló en usar la vida de Miguel Ángel como moneda de cambio para chantajear al Gobierno y al conjunto de la sociedad", ha asegurado el expresidente.

Además, ha puesto en valor la reacción de la sociedad ante ese secuestro y asesinato, en alusión a aquellas manos blancas que poblaron España al grito de 'Basta ya' pidiendo la liberación de Miguel Ángel Blanco y que se convirtieron en un símbolo de rechazo contra la banda terrorista, un movimiento que se bautizó después como 'el Espíritu de Ermua'.

"La reacción de su familia, del pueblo de Ermua, de toda España, señaló un hito para que la lucha antiterrorista discurriera por nuevos cauces", ha manifestado el expresidente del Gobierno a Europa Press.

"NUNCA OLVIDARÉ LA ACTITUD EJEMPLAR DE SU FAMILIA ESOS DÍAS"

Ante las exigencias de ETA entonces, que pedía el acercamiento de sus presos al País Vasco para la liberación del edil de Ermua, Aznar ha reiterado una vez más el rechazo de su Ejecutivo al "chantaje" de la organización terrorista.

"La postura de firmeza del Gobierno no encontró contestación. Nunca olvidaré la actitud ejemplar de la familia de Miguel Ángel esos días", ha concluido el expresidente del Gobierno recordando aquellas 48 horas que mantuvieron a millones de españoles en vilo.

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