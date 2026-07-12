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Alberto Ginés rompe el 'maleficio' y gana su primer oro en la Copa del Mundo de escalada

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Redacción deportes, 12 jul (EFE).- El escalador español Alberto Ginés rompió el maleficio y logró su primera victoria en la Copa del Mundo, tras imponerse este domingo en la modalidad de dificultad en la prueba celebrada en Chamonix (Francia).

Pese a poder presumir de ser el primer campeón olímpico de escalada, tras colgarse la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020, o de ser el vigente ganador de la Copa del Mundo de dificultad, el extremeño nunca había subido a lo más alto del podio en una prueba de la Copa del Mundo.

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Hasta seis platas, dos ellas en la presente temporada, y cinco bronces había sumado a lo largo de su carrera Alberto Ginés en la modalidad de dificultad en la Copa del Mundo, pero nunca la medalla de oro.

Un 'maleficio' que se rompió este domingo en Chamonix, uno de los templos de la escalada deportiva, donde el cacereño, de 23 años, se alzó con la victoria tras lograr un 39+ en su recorrido.

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Nadie había llegado tan lejos en la final, ni el indonesio Putra Tri Ramadani, ganador este año en Praga, que tuvo que conformarse con un 38+, ni el surcoreano Dohyun Lee, vigente campeón del mundo de la especialidad y que no pudo pasar del 36+ en su ascensión.

Pero todavía quedaban por salir el francés Sam Avezou y el esloveno Luka Potokar, los dos escaladores que habían superado al cacereño en las semifinales, en las que Alberto Ginés tuvo que conformarse con la tercera plaza.

Sin embargo, Avezou, que pronto comenzó a mostrar señales de cansancio, no pudo pasar de la presa 34, mientras que Potocar se quedó a tan sólo una presa del español, tras firmar un 38+ que le situó en la segunda plaza final.

Y es que el primer puesto era, por fin, para Alberto Ginés, que ya esta campaña se había quedado hasta en dos ocasiones al borde del triunfo tras ser segundo en Wujiang (China) e Innsbruck (Austria), tras el japonés Neo Suzuki, que en esta ocasión no pudo superar la ronda de semifinales.

Una victoria que situó a Ginés en la segunda plaza de la clasificación general con 2.910 puntos a 220 unidades de Suzuki, que pese a no pasar en Chamonix de la undécima plaza seguirá al frente de la tabla con un total de 3.130 puntos.

Diferencia que el escalador español tratará de enjugar en los dos últimas pruebas de las Series Mundiales que se disputarán en septiembre en Koper (Eslovenia) y en octubre en Santiago de Chile para poder revalidar el título de campeón de la Copa del Mundo de dificultad que conquistó el pasado año.

En la categoría femenina, la joven estadounidense Annie Sanders, de 18 años, dio un nuevo paso hacia la conquista de su primer título de campeona de la Copa del Mundo de dificultad, tras sumar en Chamonix su tercer triunfo de la temporada.

Sanders, que se tuvo que conformar con una marca de 52+, pese a alcanzar la última presa, se impuso a la búlgara Aleksandra Totkova, plata con 48, y la surcoreana Cheehyun Seo, bronce con 47+.

Un resultado que afianzó a Annie Sanders, que cuenta como peor resultado del curso la segunda plaza que firmó en Innsbruck (Austria) en la primera plaza de la clasificación general con un total de 3.805 puntos, mil más que la surcoreana Seo, segunda con 2.875. EFE

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