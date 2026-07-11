Un acertante de la Bonoloto, en Alcorcón (Madrid), gana más de 2 millones de euros

Madrid, 11 jul (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado hay un boleto de la primera categoría (6 aciertos), premiado con 2.147.800 euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías de Alcorcón (Madrid) situada en Plaza de Ondarreta, 1 – local-4.

De la segunda categoría (5 aciertos + Complementario) hay un boleto premiado con 166.979 euros, que ha sido validado en Cádiz.

Combinación ganadora: 43 14 05 23 38 24. Complementario: 34 y reintegro: 1.

EFE

plv