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Tuchel apuesta por los 'citizens' John Stones y Marc Guéhi para frenar a Haaland

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Miami (EE.UU.), 11 jul (EFE).- El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, apuesta por John Stones y Marc Guéhi como dupla titular de centrales para detener al noruego Erling Haaland, compañero de ambos en el Manchester City, en los cuartos de final del Mundial.

Stones sustituye a Jarell Quansah, que vio la roja directa en el partido de octavos contra México y fue suspendido por la FIFA con dos encuentros.

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En el centro del campo, Tuchel optó por mantener a Declan Rice y Elliot Anderson, pero optó por Noni Madueke como reemplazo de Bukayo Saka como extremo por la derecha.

Rice y Guéhi entrenaron ayer con el grupo después de haber sido baja en la sesión del jueves. El centrocampista del Arsenal se ausentó por una enfermedad , mientras que el central 'citizen' arrastraba molestias físicas.

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Inglaterra forma con Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane

En Noruega la principal duda era la del lateral izquierdo David Wolfe, que se retiró con problemas físicos en los últimos minutos del partido de octavos contra Brasil, pero será de la partida.

La novedad en el once es la entrada de Andreas Schejelderup en el tridente de ataque, en reemplazo de Antonio Nusa, para acompañar a Alexander Sorloth y Erling Haaland

Stale Solbakken alinea a Orjan Nyland; Julian Ryerson, Torbjorn Lysaker Heggem, Kristoffer Ajer, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland y Andreas Schejelderup.

El Hard Rock Stadium de Miami dictará sentencia a partir de las 17:00 hora local (23:00 CET). El vencedor de este encuentro se medirá el miércoles en Atlanta al ganador del cruce entre Suiza y Argentina. EFE

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