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Trinidad y Tobago y Aruba ascienden al Grupo III americano de la Copa Davis

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Asunción, 11 jul (EFE).- Trinidad y Tobago y Aruba ascendieron este sábado al Grupo III americano de la Copa Davis tras vencer a las Islas Vírgenes y Cuba por 2-0, respectivamente, en una serie de partidos de la zona IV del mayor torneo de selecciones de tenis del mundo que se jugó en Paraguay.

Con dos victorias en los encuentros de sencillos ante las Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago aseguró su clasificación sin tener que jugar el partido de dobles.

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La eliminatoria, disputada en las canchas de polvo de ladrillo del Rakiura Resort, de la ciudad paraguaya de Luque, favoreció a Trinidad y Tobago gracias al punto en sencillos alcanzado por Kamran Curtis ante Yared Alfred de Islas Vírgenes, en tres sets de 3 horas y 2 minutos de juego.

En el primer parcial Yared Alfred tomó ventaja con un 7-6, pero Kamran Curtis se repuso del duelo reñido al lograr un 6-3 y 7-6.

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El segundo punto lo obtuvo el tenista Dillon Beckles, a quien le bastó una 1 hora y 30 minutos para derrotar a Graeme Angus en dos sets seguidos por 6-1 y 6-4.

Aruba también venció este sábado por 2-0 a Cuba con puntos conquistados por los tenistas Kyle Frankel y Patrick Sydow.

En un duelo de sencillos de 2 horas y 12 minutos, Kyle Frankel se impuso en el primero y tercer parcial por 6-3 contra Denilson Martínez que logró un 6-4 en el segundo set.

Patrick Sydow hizo lo propio en el segundo partido de sencillos y, en apenas 52 minutos, superó a Alberto González por un contundente 6-1 y 6-0.

Trinidad y Tobago aseguró el jueves su pase a la liguilla final del torneo tras ganar por 3-0 a Honduras y liderar el grupo A que también integró Cuba.

En tanto que Aruba clasificó el viernes a los playoffs después de vencer de forma contundente su última serie de la fase de grupos, ante Antigua y Barbuda por 3-0, y afianzarse en el primer lugar de la zona B, que también conformaban las Islas Vírgenes y Surinam.

La duelos del Grupo IV americano de la Copa Davis se jugaron desde el miércoles pasado en Luque. EFE

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