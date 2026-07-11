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Se activa el nivel 1 en el incendio forestal de la sierra de Las Moreras, en Mazarrón

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Murcia, 11 jul (EFE).- El Plan Infomur (Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia) ha activado en nivel 1 para el control del incendio forestal de la sierra de las Moreras, en la localidad costera de Mazarrón (Murcia).

Así lo ha informado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red X, donde ha dicho "seguir de cerca la evolución del incendio", en el que trabajan desde esta tarde cuatro helicópteros de la dirección general de Seguridad Ciudadana, brigadas forestales de Cartagena, Mazarrón, Lorca, Totana, Zarcilla, Cieza y Alhama.

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Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, más de una veintena de llamadas alertaban alrededor de las 17.45 horas del fuego, que se sitúa entre Bolnuevo y Cañada de Gallego, con un frente inicial de unos 300 metros.

A la brigadas forestales se han unido los bomberos del Consorcio de la Región de Murcia, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local, según el mensaje publicado por el presidente de Murcia, que enlaza con un vídeo donde se ve la envergadura del fuego.

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La situación activada de nivel 1 supone que es un incendio de evolución previsible que puede afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y que pueden ser controlados por los medios y recursos del Plan INFOMUR.

Si bien se contempla la posibilidad de incorporar medios extraordinarios en caso de que sea necesario.

Debido a las características del terreno y a la dificultad de acceso para los medios terrestres, se ha movilizado un importante dispositivo de extinción con medios aéreos.

Además, como medida preventiva, la Policía Local de Mazarrón está informando a los vecinos de las viviendas habitadas próximas al incendio sobre qué deben hacer ante una posible evacuación, en función de la evolución del fuego.

En la zona trabajan ahora bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), 3 helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y otro de Coordinación ACOVI, además de agentes de la Policía Local de Mazarrón y Guardia Civil.EFE

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