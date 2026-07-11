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Roberto Bautista, “muy agradecido a Huelva” en su despedida del tenis profesional

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Huelva, 11 jul (EFE).- El castellonense Roberto Bautista recibió este sábado la medalla de oro del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, su máxima distinción, antes de la disputa de la centésima primera edición de la Copa del Rey y como reconocimiento a su larga carrera en su despedida del tenis profesional.

La semifinal del torneo onubense disputada este pasado viernes ante Daniel Mérida ha sido el último partido de Bautista, quien, muy emocionado en esta jornada final de la Copa del Rey, se mostró “muy agradecido” a Huelva por el apoyo que siempre le ha dado en todas las ocasiones que ha jugado ante su público.

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Bautista, acompañado por su mujer, Ana, y por sus dos hijos, aseguró que le emocionó ver las imágenes de los grandes momentos de su trayectoria tenística proyectados en la pantalla de la pista del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.

“La Copa del Rey ha sido mi último evento como tenista profesional y me hace ilusión que fuese en España y en un torneo tan emblemático”, manifestó el tenista castellonense, de 38 años.

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"Estoy muy agradecido al tenis por todo lo que he aprendido y todo lo que me ha dado”, declaró Roberto Bautista, quien invitó a la organización y a la afición a seguir apoyando el torneo, que este año ha cumplido su edición número 101.

“Ha sido un placer jugar frente a vosotros y sentirme tan querido”, recalcó, a la par que destacó la importancia de su familia en su carrera, “un pilar fundamental”. Junto a ellos fue despedido con palmas por Huelva después de recibir la medalla de oro del Real Club Recreativo, unas botas de montar, al ser un apasionado del mundo del caballo, y un jamón de la Sierra onubense.

El presidente del club onubense, Rafael Romero, calificó a Bautista como “uno de los mejores tenistas de España y del mundo”, especialmente en una época en la que, según precisó, su generación ha contado con jugadores que son leyendas de este deporte, por lo que consideró que su trayectoria tiene “un doble valor”.

Romero ensalzó el estilo “siempre elegante” de Bautista, tanto en el juego como en las maneras, y valoró que haya elegido la Copa del Rey de Tenis de Huelva para despedirse del tenis.

Además, rememoró que el jugador castellonense tuvo “el gran detalle” de acudir a Huelva a jugar en plena desescalada de la pandemia de del covid-19, cuando tuvieron muchos problemas para celebrar la competición.

Roberto Bautista Agut (Castellón, 1988) es uno de los tenistas españoles más destacados de su generación, reconocido por su regularidad, su fortaleza mental y un estilo de juego basado en la consistencia desde el fondo de la pista.

Profesional desde 2005, se consolidó entre la élite del tenis mundial gracias a una trayectoria marcada por la constancia, alcanzando el 'top 10' del ranking ATP y sumando múltiples títulos en el circuito. Su mejor resultado en un torneo de Grand Slam llegó en Wimbledon 2019, donde alcanzó las semifinales.

Además de sus éxitos individuales, Bautista ha desempeñado un papel importante como representando de España en competiciones por equipos, formando parte del conjunto que conquistó la Copa Davis en 2019, entre otros hitos.

A lo largo de su carrera ha sido un ejemplo de profesionalidad y perseverancia, se ha mantenido durante muchos años entre los mejores jugadores del mundo y se ha consolidado como una de las figuras más respetadas del tenis español contemporáneo. EFE

maf/cc/jl

(Foto)

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