Pablo Carreño levanta en Huelva su primera Copa del Rey ante Dani Mérida

Huelva, 11 jul (EFE).-Pablo Carreño levantó en Huelva su primera Copa del Rey en la centésima primera edición del torneo más antiguo de España. El tenista asturiano, bronce en los Juegos de Tokio ante Djokovic, superó en una emocionante final al madrileño Daniel Mérida, campeón en 2024, por 7-6 (7-2) y 6-4.

Carreño, que entró en competición en sustitución de Rafa Jódar, conquistó el trofeo en su primera participación en el torneo onubense, en el que ganó en semifinales a Iñaki Montes de la Torre. Sucede en el palmarés al ruso Daniil Medvedev, ganador de la edición del centenario el pasado año.

PUBLICIDAD

Los dos tenistas comenzaron la final muy seguros al servicio. Pablo Carreño puso el 1-0 rápidamente con un juego en blanco y respondió Mérida cediendo sólo un punto. Pero todo cambió rápido, Mérida puso contra las cuerdas con una gran derecha a Carreño, que enlazó un error y una doble falta para ceder el juego (2-1).

Mérida aumentó su ventaja con un gran juego para colocar el 3-1. Exhibió grandes golpes y se adjudicó el juego en blanco. No obstante, Carreño al saque le devolvió la moneda y también con un juego en blanco, rubricado con una espectacular dejada, colocó el 3-2.

PUBLICIDAD

El joven tenista madrileño mantuvo la iniciativa al apuntarse el 4-2, pero Carreño le mantenía el pulso y volvió a acecharle en el marcador. Con su servicio se vivió un emocionante intercambio de dejadas en la red, que acabó con un globo que se marchó fuera de Mérida y que el público aplaudió como reconocimiento al espectáculo que estaban dando ambos finalistas.

En el octavo juego Carreño desaprovechó un punto de rotura, pero volvió a disponer de otra ventaja y con una ajustada derecha dirigida al fondo de la pista logró empatar el duelo (4-4). A esto sumó una buena defensa de su servicio para volver a llegar la iniciativa en el marcador (5-4) y situarse a un juego de lograr la primera manga.

PUBLICIDAD

Pero Mérida le presentó oposición y tras un vibrante duelo logró apuntarse su juego con un gran saque directo que puso el 5-5. A continuación Carreño no falló y estableció el 6-5, pero volvió a contestar con el 6-6 Mérida, para conducir el duelo al desempate. Ahí el asturiano encadenó grandes golpes y menos errores que su rival y cobró una ventaja de 4-1 que sentenció con un 7-2.

Mérida se recompuso rápidamente de la pérdida del primer set sumando el primer juego del segundo, con la sentencia de salir ganador de un bonito intercambio en la red. Luego apretó al resto a Carreño, pero el asturiano contestó con tres juegos consecutivos. Supo mantener el servicio e igualar el marcador, ponerse a continuación por delante al resto tras un largo tercer juego, que pudo caer para cualquier lado, y ratificó su gran momento de nuevo al saque para situar el 3-1.

PUBLICIDAD

Como tras perder el primer set, Mérida volvió a levantarse y con un juego en blanco le mantuvo el pulso a Carreño (3-2), al que le costó mucho volver a defender su servicio pero lo logró con una exquisita dejada y un gran saque que mandó a la red Mérida, que de nuevo sirviendo volvió a pisar los talones a su rival (4-3).

Carreño dio un paso más hacia el título con mucha seguridad en su saque 5-3, pero Mérida se mantuvo igual de firme para no dar por perdida la final. En el juego definitivo el asturiano no titubeó y pese a que el madrileño estuvo a un gran nivel, no fue suficiente para evitar el desenlace. EFE

PUBLICIDAD

maf/jl

(foto)