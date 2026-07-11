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Noskova: "Espero que todavía seamos siendo amigas"

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Redacción deportes, 11 jul (EFE).- La checa Linda Noskova, campeona de Wimbledon tras superar a su compatriota Karolina Muchova, señaló que quiso mantener las distancias afectivas ante una rival que es su amiga y que espera "que todavía lo sea".

Noskova ganó el primer Grand Slam de su carrera y se ha erigido en la jugadora más joven, con 21 años, en lograr el título desde su compatriota Petra Kvitova en el 2011.

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"Es difícil jugar contra una amiga así quise abstraerme y que el hecho de ser amigas me influyera. Tuve que seguir concentrada y no tener en cuenta que fuéramos amigas... y espero que todavía lo seamos", dijo

Noskova desperdició cinco puntos de partido en el segundo set que pudieron darle un triunfo más corto y evitar la llegada del tercer y definitivo parcial. Muchova salvó cada punto de partido en contra y ganó cinco juegos seguidos y la manga.

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“El segundo set fue muy duro para mí. Mi mano se encogió un poco en ciertos momentos. Mis pies no eran tan rápidos como antes. Me enfoqué en lo positivo. En el último punto de partido siento que ni siquiera me di cuenta de que tenía un punto de partido. Seguí adelante. Eso fue lo que me hizo ganar. No lo metí exactamente en mi cabeza”, explicó la campeona que reconoció que en ese momento no pensó demasiado.

Cuando ganó se relajó. "Me relajó un poco y se me quitó toda la presión de la cabeza y el estrés. Esa presión y tensión sobre si iba a ganar o no o que pasaría. Estoy contenta de haber podido cerrar el triunfo en la primera ocasión que tuve en el tercer set", explicó.

Linda Noskova no se fue del partido a pesar de perder cinco puntos de campeonato y de que el desenlace fuera al tercer set. Al acabar la segunda manga se marchó al vestuario y reflexionó. Al volver miró los trofeos y se motivó otra vez.

“Me decía a mí misma que el partido estaba empezando de nuevo. Estaba en el vestuario. Me eché agua fría encima y volví a empezar. Lo que realmente me ayudó fue el primer paso que di fuera de la pista, los trofeos estaban allí. Pensé: ‘No me voy a llevar el pequeño a casa. Me llevo el grande. He estado tan cerca", subrayó.

Reconoció Noskova que la derrota hubiera sido muy duro para ella. "Hubiera sido probablemente la decepción de mi vida”, dijo la campeona. "Pero miré el trofeo grande y me dije ‘Me llevo este sin importar qué. Aunque deje mi alma en la pista en el tercer set.’”, insistió.

La campeona todavía no asume la situación. "No soy consciente todavía. Han pasado unos minutos que me fui de la pista. Voy a recordarlo siempre pero necesito unos días para asumir lo que he logrado", dijo.

Noskova dijo que reseteó tras perder el segundo set y que fue clave como empezó el tercero. "Fue clave el primer juego del tercer set y salvar la bola de break que tuvo y mantener mi saque. Fue decisivo. El tercer set no hubiera sido igual si perdo ese primer juego. Había perdido cinco juegos seguidos y era importante empezar bien y cortar esa situación", añadió.

"Me alegro de haber mantenido la calma y haber jugado como en el primer set", indicó Noskova que sintió el bullicio del público cuando su rival igualó el partido.

"El público se puso muy ruidoso después de los juegos que había perdido, así que intenté concentrarme un tiempo. Mi entrenador me dijo que si necesito un tiempo o un momento que me lo tomara, yéndome de la pista o parando un rato. Me ayudé. Pude aislarme y eso me ayudó", reconoció.

Noskova subrayó que perder cinco puntos de partido no está en la mente de nadie. "Tienes que empezar de cero otra vez y es un escenario impensable. Nadie lo prevé ni lo piensa. Solo me decía que si perdía este partido era por mí misma y si lo ganaba, también".

"Muchova es una gran competidora y nunca puedes darla por vencida", acabó Noskova. EFE

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