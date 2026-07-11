Noskova dedica el triunfo a su madre fallecida: "No estaría aquí sin ella"

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El triunfo logrado en Wimbledon por la joven Linda Noskova tuvo una dedicatoria especial, con el trofeo en la mano, a su madre, fallecida un día antes de su debut en el All England Club en el 2024.
Noskova, que ganó la final a su compatriota Karolina Muchova en tres sets, emocionada en el centro de la pista central, hizo un punto y aparte para cumplir con el recuerdo esperado.
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"Hay una persona más a la que me gustaría agradecer que es a mi mamá. Definitivamente no estaría aquí de pie, sin ella, así que gracias", dijo la jugadora checa con la mirada tendida al cielo.
Y es que la madre, Ivana Noskova, falleció de cáncer hace dos años, justo antes del estreno de su hija en el tercer Grand Slam del curso. Wimbledon era su torneo favorito y nunca pudo ver a su hija jugar allí.
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"Quiero agradecer a mi equipo. A mi papá por estar aquí, a toda mi familia por haber viajado hasta aquí. Sé que no les gusta volar, así que se los agradezco mucho", dijo también la campeona en su discurso en pista. EFE
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