Muere un hombre de 53 años tras caer un muro en un accidente laboral en Paterna (Valencia)

València, 11 jul (EFE).- Un hombre de 53 años ha fallecido este sábado en un accidente laboral por la caída de un muro en el Polígono Fuente del Jarro, en Paterna (Valencia), según han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos han sucedido sobre las nueve de la mañana en la calle Villa de Madrid del polígono industrial, aunque de momento se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso.

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Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Local, así como una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de la víctima. EFE