Mbappé y Tchouameni, con el grupo; Saliba y Upamecano, al margen

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- Aurelien Tchouameni, centrocampista de la selección de Francia, ya ultima su puesta a punto y se entrenó con el grupo, al igual que Kylian Mbappé, tras el golpe en el tobillo del pasado jueves, mientras que los centrales Dayot Upamecano y William Saliba tuvieron trabajo individualizado, rumbo los cuatro a las semifinales del Mundial 2026 del martes frente a España.

Todos ellos estarán a disposición de Didier Deschamps para el partido contra la selección española, incluido previsiblemente el medio centro, que ha sido baja los dos últimos encuentros, pero que debería ya estar listo para el compromiso contra España, con la duda de si irá directo al once o esperará en el banquillo, con Manu Koné y Adrien Rabiot como titulares, al igual que lo fueron en los últimos duelos ante Paraguay y Marruecos.

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En la punta del ataque estará Kylian Mbappé, autor de ocho goles y cuyo golpe en el tobillo ante Bélgica, que le generó dolor, no reviste importancia. Ya lo confirmó él mismo al término del encuentro y este sábado se ejercitó junto al grupo de titulares de ese choque, con trabajo regenerativo y sin Saliba ni Upamecano por precaución con diversas molestias que no les impedirán jugar el martes frente a España en Dallas.

Si Tchouameni está listo, como así parece, Francia tendrá disponibles a sus 26 efectivos para medirse a España, con un once que será igual o prácticamente igual al que ganó el pasado jueves a Marruecos, con las dudas en la banda izquierda y en una de las dos posiciones de medios centro.

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En el lado zurdo, Lucas Digne apunta a titular en el lateral, con la alternativa de Theo Hernández, mientras que en el extremo se mantiene la incógnita habitual de todos los últimos encuentros entre Desiré Doué, titular en cuartos, y Bradley Barcola, que empezó de inicio en dieciseisavos y en octavos. La otra duda está en el medio, entre Tchouameni o Manu Koné.

Son fijos en la alineación el portero Mike Maignan, el lateral derecho Jules Kounde, los centrales Saliba y Upamecano, el medio centro Adrien Rabiot y los atacantes Michael Olise, Ousmane Dembélé y Mbappé. EFE

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