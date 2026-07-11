Las nuevas coordinadoras de Sumar piden salir "a la ofensiva" para ampliar derechos frente a la "barbarie" de PP y Vox

Las nuevas cocoordinadoras de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, han llamado este sábado a salir "a la ofensiva", construir un frente amplio con otras fuerzas progresistas y seguir ampliando derechos frente al proyecto "reaccionario y de barbarie" de PP y Vox y frente a "jugar a las cloacas", en alusión a los casos de corrupción que salpican al PSOE.

Durante la clausura de la asamblea extraordinaria de la formación, que las ha elegido como nuevas líderes de la formación, Barbero ha reivindicado una organización que cuide a su militancia, respete su forma de tomar decisiones y camine de la mano de sus integrantes.

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La portavoz parlamentaria ha asegurado que el proyecto político aprobado este sábado aspira a una España en la que el trabajo garantice una vida digna, la vivienda sea realmente un derecho, la transición ecológica reduzca las desigualdades y el feminismo, los derechos LGTBIQ+, el antirracismo, la diversidad y la memoria democrática formen parte de la democracia.

Barbero ha acusado al PP de gobernar "como Vox" y ha censurado que se describa el absentismo laboral como un "cáncer". También les reprochó que utilizara el dolor de las víctimas de los incendios como "arma arrojadiza" y de responsabilizar al Gobierno de España de emergencias cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas. Tras afirmar que los populares están "maniatados por el negacionismo climático de la extrema derecha", ha sentenciado: "Y eso no es moderación, eso es barbarie".

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La nueva cocoordinadora ha defendido que gobernar significa proteger a los inquilinos frente a la especulación, combatir las horas extraordinarias no pagadas, garantizar los derechos de la infancia en los entornos digitales, fortalecer la sanidad pública y reconocer la cultura como un derecho.

"LA EJEMPLARIDAD NO SE PROCLAMA, SE DEMUESTRA"

Asimismo, ha reivindicado un frente común que no sea "una suma de siglas ni un reparto de espacios", sino un proyecto compartido entre organizaciones capaces de poner sus diferencias al servicio del bienestar común. Como ejemplo ha citado el Grupo parlamentario de Sumar y su capacidad para alcanzar acuerdos pese a su diversidad.

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Barbero ha advertido de que el último año de legislatura no puede convertirse en "una sala de espera" y ha reclamado al PSOE una respuesta política ante el "goteo de procesos y sospechas" que pesan sobre el partido.

"La ejemplaridad no se proclama, se demuestra", ha señalado antes de pedir "más valentía" para democratizar las instituciones, afrontar el problema de la vivienda y ampliar derechos: "Esto va de hacer leyes. Va de BOE, BOE y BOE".

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ECOSOCIALISMO LABORISTA

Por su parte, Rosa Martínez ha explicado que la cita deja tres mandatos "claros" para la nueva dirección: uno organizativo, otro político y un tercero relativo a las alianzas. En el primero ha situado el fortalecimiento de la implantación territorial y de los grupos sectoriales ante un ciclo en el que, además del Gobierno de España, estarán en juego diez ejecutivos autonómicos y todos los gobiernos locales.

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La nueva coordinadora ha defendido que esos órganos sectoriales deben reflexionar y elaborar propuestas que definan qué país quiere construir la formación cuando gane elecciones y forme parte de los gobiernos. Ese proyecto, ha añadido, debe responder a los grandes desafíos actuales desde un "ecosocialismo laborista" o un "laborismo ecosocialista".

Martínez ha situado la crisis climática como la mayor amenaza para el bienestar, los derechos y la viabilidad de la sociedad, y ha pedido que todas las políticas incorporen esa perspectiva para combatir sus causas y proteger a la clase trabajadora de sus consecuencias mediante la justicia social y el liderazgo de las instituciones.

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En este contexto, ha propuesto un nuevo pacto democrático y social sustentado en una economía verde, el desarrollo territorial, los derechos laborales, la protección social universal, los cuidados y la vivienda, además de un proyecto internacional de paz, feminista y antirracista "en el que no quepa un genocidio" y el Sáhara Occidental encuentre una solución.

"Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del PP y de Vox", ha proclamado Martínez, quien ha acusado a ambas formaciones de ser "profesionales del derrumbe y de la demolición" y de carecer de un proyecto para el país.

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La secretaria de Estado de Derechos Sociales ha reprochado al PP que votara contra la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, pese a que incorporan financiación estatal. En este sentido, ha asegurado que la norma saldrá adelante y ha añadido que Sumar también impulsará el real decreto de vivienda y la prestación universal por crianza en los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Sobre el nuevo mandato, Martínez ha abogado por explorar todas las posibilidades para levantar un frente amplio a partir del trabajo conjunto con los Comunes, Más Madrid e IU --con algún miembro presente en la asamblea--, abierto a dialogar con otras fuerzas hermanas y destinado a conseguir una mayoría plurinacional y progresista. "Salimos a ganar y no salimos derrotados", ha enfatizado.

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PRESIÓN AL PSOE PARA QUE RECURRA EL REGLAMENTO EUROPEO DE RETORNO

En la clausura de la asamblea, desarrollada en el espacio COEM, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán ha anunciado que presionarán al PSOE para que España presente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un recurso de anulación contra el reglamento europeo de retorno, al considerar que vulnera la Carta de Derechos Fundamentales.

Por su parte, la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, ha animado a Movimiento Sumar en su nueva etapa y reivindicó la unidad de las fuerzas progresistas y sindicales frente a la derecha y la extrema derecha. También defendió el aborto libre, gratuito, universal y en la sanidad pública, reclamó un pacto estatal por los cuidados, el fin de la brecha salarial y cambios en el despido improcedente.

A continuación, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha agradecido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el trabajo realizado en materia laboral y ha destacado que en los últimos años se ha transformado el sistema de relaciones laborales y se ha protegido a más personas que en décadas anteriores. Asimismo, pidió a Movimiento Sumar y al conjunto de la izquierda que se unan para construir una alternativa capaz de frenar a la derecha y la ultraderecha.

PERIODO DE RENOVACIÓN CON DÍAZ Y URTASUN COMO REFERENTES

La clausura ha puesto fin a una asamblea extraordinaria en las nuevas coordinadoras han sido elegidas con n el 95,92% de los votos obtenidos por su candidatura única, 'Sumar para gobernar'. La ponencia político-organizativa ha recibido, por su parte, el respaldo del 98,96% de los poco más de 300 delegados reunidos en Madrid.

En el acto han estado presentes y han sido aplaudidos y vitoreados tanto Yolanda Díaz, alejada de lo orgánico y de una candidatura electoral, como Ernest Urtasun, incluido en la lista de la nueva dirección.

La cita también ha aprobado una nueva estructura interna, con un Consejo Territorial y descentralizado y una Conferencia Territorial trimestral cuyos acuerdos podrán elevarse de forma vinculante a los órganos estatales.

La elección de ambas dirigentes culmina el relevo abierto tras la salida de Yolanda Díaz de la coordinación y una etapa marcada por distintas crisis internas la posterior marcha de Lara Hernández. La nueva dirección tendrá ahora que desarrollar la hoja de ruta aprobada, reforzar la implantación territorial de la formación y afrontar la elección de un futuro candidato electoral para las próximas generales.