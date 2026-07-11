La española Leslie Romero debe conformarse con los cuartos de final

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- La escaladora española Leslie Romero no pudo repetir las semifinales que alcanzó la pasada semana en Cracovia y tuvo que conformarse con disputar las cuartos de final de la prueba de velocidad de la Copa del Mundo de Chamonix (Francia).

Una ronda en la que Romero, que arrancó la jornada superando en los octavos de final a la también española Carla Martínez, se vio superada en los cuartos por la francesa Capucine Viglione.

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Los 6.47 segundos que Leslie Romero, 21 centésimas más que el nuevo récord de España (6.26) que estableció una semana antes en la Copa del Mundo de Cracovia, no fueron suficiente para derrotar a la escaladora francesa.

Una Viglione que acabó colgándose la medalla de bronce, tras derrotar con un crono de 6.41 segundos a la estadounidense Isis Rothfork en la 'pequeña final'.

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Por su parte, la indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi encadenó se segundo triunfo consecutivo en la Copa del Mundo tras imponerse en la lucha por el oro a la italiana Giulia Randi con un tiempo de 6.22 segundos.EFE