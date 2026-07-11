Espana agencias

Kane iguala las 120 internacionalidades de Rooney y se queda a cinco del récord inglés

Guardar
Google icon

Miami (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Harry Kane igualó este sábado las 120 internacionalidades de Wayne Rooney con Inglaterra, lo que le sitúa como el segundo futbolista que más veces ha representado a la selección de los 'Tres Leones', solo por detrás del portero Peter Shilton.

Kane alcanzó esta cifra cuando saltó al campo como titular en los cuartos de final contra Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Estoy sumamente orgulloso de alcanzar el mismo número de partidos internacionales que Wayne, uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra", dijo ayer el delantero del Bayern Munich en la rueda de prensa previa al partido, asegurando que todavía tiene hambre para ver hasta dónde puede llegar.

PUBLICIDAD

El encuentro contra Noruega es, además, el 17º que Kane juega con Inglaterra en los mundiales, lo que le empata con Shilton.

Solo el guardameta Jordan Pickford, que se convirtió hoy con su titularidad ante Noruega en el jugador inglés con más partidos en este torneo, supera con 18 apariciones al delantero.

PUBLICIDAD

Pese a tener los mismos partidos que Rooney a sus espaldas, las cifras anotadoras de Kane son muy superiores. El del Bayern Munich es el máximo goleador de la selección con 85 tantos, por los 53 de la leyenda del Manchester United, segundo en ese listado.

Kane también es el máximo realizador de Inglaterra en los mundiales, con 14 goles.

El ariete suma seis goles en lo que va de Mundial, con los que superó los diez de Gary Lineker y sumó una nueva hazaña a su fantástica carrera con la selección británica.

Lo único que le falta a Kane es alzar un trofeo con el equipo nacional. Lo tuvo cerca en las dos últimas ediciones de la Eurocopa, en las que Inglaterra cayó en la final contra Italia y España, respectivamente.

Con Kane en sus filas, Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y fue eliminado en cuartos de final de Catar 2022.

Kane debutó con la selección en marzo de 2015 en un partido de clasificación a la Eurocopa del año siguiente, sustituyendo precisamente a Rooney.EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 11 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 11 de julio

Comprobar la Primitiva: los resultados ganadores de este 11 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar la Primitiva: los resultados ganadores de este 11 de julio

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del sábado 11 de julio de 2026

Como cada sábado, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del sábado 11 de julio de 2026

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El incendio de Los Gallardos frena su avance y los bomberos esperan empezar a controlarlo este domingo: las víctimas, aún por identificar

Las favorables condiciones meteorológicas del sábado han abierto “una ventana de oportunidad”

El incendio de Los Gallardos frena su avance y los bomberos esperan empezar a controlarlo este domingo: las víctimas, aún por identificar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

DEPORTES

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031