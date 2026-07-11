Juan de Castilla sufre fractura de un metatarsiano del pie derecho en Pamplona

Pamplona, 11 jul (EFE).- El diestro colombiano Juan de Castilla, que fue volteado por el quinto toro de la corrida de hoy de la feria de San Fermín, sufre la fractura de un metatarsiano del pie derecho, como han confirmado los estudios realizados posteriormente al festejo en el Hospital Universitario de Navarra.

Según el parte médico, el torero sufre una "fractura diafisaria en el segundo metatarsiano del pie derecho, que aconseja inmovilización con férula de yeso, aunque el paciente prefiere inmovilización con zapato ortopédico".

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Juan de Castilla no podrá así cumplir con el compromiso que tiene firmado para mañana en la plaza francesa de Céret, donde será sustituido por Sánchez Vara en la lidia de una corrida también del hierro de José Escolar, como el del toro que le lesionó hoy en Pamplona.

El percance se produjo cuando el colombiano pasaba de muleta a ese quinto astado, que en una colada le prendió por la pierna izquierda, sin herirle, pero produciéndole finalmente esa fractura, lo que no le impidió seguir en el ruedo hasta dar muerte al de Escolar.EFE

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