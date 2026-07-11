Hoy será noticia. Domingo, 12 de julio

INCENDIOS FORESTALES

Continúa la lucha contra el fuego en Los Gallardos, con gran parte de su perímetro estabilizado

Almería (EFE).- El Infoca y la Unidad Militar de Emergencias, entre otros medios, continúan este domingo luchando contra el virulento incendio en Los Gallardos (Almería), que ha quemado ya 6.600 hectáreas, aunque se ha conseguido estabilizar gran parte del perímetro del fuego, consolidando el avance hacia la normalidad.

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Fruto de este esfuerzo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció anoche el regreso seguro a sus hogares de más de 600 personas que permanecían evacuadas a causa del incendio así como el levantamiento del confinamiento que afectaba al municipio de Lubrín (Almería).

MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Acto en Ermua en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado por ETA hace 29 años

Ermua (Vizcaya) (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, participa este domingo en el acto que celebra el PP en Ermua en recuerdo al edil de ese partido Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años.

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Un homenaje en el que también intervendrán el presidente de esa formación en el País Vasco, Javier De Andrés, y la hermana del concejal, Mari Mar Blanco.

SANFERMINES ENCIERRO

Los veloces astados de La Palmosilla, para el encierro de este domingo en Sanfermines

Pamplona (EFE).- La velocidad de la ganadería gaditana de La Palmosilla regresa este domingo a las calles de Pamplona con toros listos para protagonizar el sexto encierro de los Sanfermines 2026.

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El lote que se encuentra en Pamplona está compuesto por ocho astados de entre 555 y 590 kilos de peso, de los cuales seis participarán en el encierro y la posterior corrida.

EL TIEMPO

Temperaturas de hasta 38 grados en el nordeste, Cantábrico y Mallorca

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo temperaturas máximas significativamente altas en Mallorca y tercio nordeste peninsular, incluso de 38 grados, también en el Cantábrico oriental, y por otro lado, descensos térmicos notables, localmente extraordinarios, en Galicia y oeste de Castilla y León.

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Continuará predominando la estabilidad en la península y Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Se superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas de interior de la mitad oriental peninsular.

EFE

plv