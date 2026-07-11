Extinguido el incendio forestal de Soneja (Castellón) tras calcinar 183 hectáreas

Castellón, 11 jul (EFE).- El incendio forestal originado el pasado domingo en Soneja (Castellón), y que también afectó al municipio vecino de Azuébar, ha sido extinguido sobre las 20:25 horas de este sábado, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Tras calcinar unas 183 hectáreas, el fuego se dio por controlado en la tarde del pasado martes, cuando se pudieron reabrir las carreteras y los 500 vecinos de Azuébar que permanecían desalojados pudieron regresar a sus domicilios.

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Más de 200 efectivos y 17 medios aéreos trabajaron en la extinción de este incendio, cuyo origen está investigando el Seprona, ya que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, afirmó que "no parecían causas naturales" las que lo motivaron. EFE