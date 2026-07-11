Extinguido el incendio forestal de Humilladero (Málaga)

Madrid, 11 jul (EFE).- El incendio forestal que se declaró en Humilladero (Málaga) este viernes, por el que hubo que movilizar cinco medios aéreos, ha sido dado por extinguido a las 22:30 horas de este sábado, ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

Los técnicos de extinción lo han dado por extinguido al comprobar que no hay posibilidad de que se reavive el fuego, ha añadido Infoca.

La estabilización se alcanzó a la una de la madrugada del mismo viernes pocas horas después de iniciarse y, antes de alcanzarse ese estado del fuego, habían participado en la lucha contra las llamas unos 50 efectivos terrestres, tres vehículos autobombas y una unidad médica.

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Dos aviones de carga en tierra y tres helicópteros (dos de ellos pesados y uno ligero) llegaron a intervenir para sofocar el incendio, que se desarrolló en torno a la cima de un paraje próximo a una zona agrícola de este municipio del norte de la provincia malagueña. EFE